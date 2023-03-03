До 2035 року понад половина населення Землі матиме надлишкову вагу або ожиріння - дослідження
Згідно з даними дослідження Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, протягом наступних 12 років понад 4 млрд людей страждатимуть від ожиріння або надлишкової ваги
Про це пишуть Reuters.
Згідно з новим звітом Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, до 2035 року більш ніж половина населення світу матиме надлишкову вагу або ожиріння, якщо не вжити серйозних заходів. Зазначається, що рівень хвороби особливо швидко зростає серед дітей і в країнах з низьким рівнем доходу.
Описуючи дані як "чітке попередження", Луїза Баур, президент Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, сказала, що політики повинні діяти зараз, щоб запобігти погіршенню ситуації.
"Особливо тривожно спостерігати, як рівень ожиріння зростає найшвидше серед дітей і підлітків", — зазначила вона в заяві.
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