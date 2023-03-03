Про це пишуть Reuters.

Згідно з новим звітом Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, до 2035 року більш ніж половина населення світу матиме надлишкову вагу або ожиріння, якщо не вжити серйозних заходів. Зазначається, що рівень хвороби особливо швидко зростає серед дітей і в країнах з низьким рівнем доходу.

Описуючи дані як "чітке попередження", Луїза Баур, президент Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, сказала, що політики повинні діяти зараз, щоб запобігти погіршенню ситуації.

"Особливо тривожно спостерігати, як рівень ожиріння зростає найшвидше серед дітей і підлітків", — зазначила вона в заяві.