До Байдена і Джонсона приєднався Трюдо. Канада теж обіцяє надати Україні важку артилерію
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава надішле в Україну важку артилерію
Про це повідомляє канадське видання The Globe and Mail.
Трюдо зазначив, що він тісно контактує з президентом Володимиром Зеленським, і Канада дуже чуйно реагує на те, чого потребує Україна.
Він підкреслив, що найближчими днями буде більше деталей щодо поставки.
У вівторок Трюдо провів розмову з лідерами НАТО та Європи на віртуальній зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, щодо війни в Україні.
- Його заява прозвучала незадовго після того, як Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати направлять більше артилерії в Україну. Прем’єр Британії Борис Джонсон після розмови лідерів заявив, що війна стає артилерійським конфліктом, тому Британія надасть Україні артилерію.
- У вівторок уряд Канади також ввів санкції проти ще 14 росіян за їх тісні зв'язки з президентом Путіним, включаючи двох його дорослих дочок.
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