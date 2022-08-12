До Чехії через трубопровід "Дружба" знову почала надходити російська нафта

Про це пише Європейська правда.

Таку інформацію Bloomberg підвередили у словацькій трубопровідній компанію Transpetrol,

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікела також підтвердив якнайшвидше відновлення постачання нафти через "Дружбу".

За даними Reuters, один із європейських банків ухвалив рішення про оплату транзиту російської нафти через територію України. Тим самим усунуто причину припинення постачання трубопроводом "Дружба" до Центральної Європи.

"За нашою інформацією, банк переоцінив спочатку заблокований платіж між транзитними компаніями за плату за транзит і, нарешті, прийняв його", - сказав представник словацького нафтопереробного заводу Slovnaft Антон Молнар.

За словами джерела агентства, платіж було розблоковано нідерландським банком ING.

Нагадаємо, Казахстан експортуватиме частину своєї нафти в обхід Росії

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