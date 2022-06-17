До держбюджету України надійшов перший транш кредиту на пільгових умовах від Канади
Мільярд канадських доларів вже надійшов до держбюджету України, термін погашення кредиту становить 10 років
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що кошти залучені відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Термін погашення кредиту становить 10 років, процентна ставка - 1,69% річних.
Відомо, що це - перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду. Їх спрямують до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.
- 8 червня стало відомо, що Світовий банк додатково надасть $1,5 млрд фінансової допомоги Україні. Гроші мають витратити на виплати заробітної плати державним та соціальним працівникам. Ці кошти містять надані Британією, Нідерландами, Литвою, Латвією та низкою інших країн кредитні гарантії.
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