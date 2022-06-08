Світовий банк додатково надасть $1,5 млрд фінансової допомоги Україні
Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової підтримки у розмірі $1,49 млрд
Про це повідомляє Reuters.
Внаслідок виділення Світовим банком $1,49 млрд загальний запланований пакет підтримки української економіки перевищив $4 млрд.
Гроші мають витратити на виплати заробітної плати державним та соціальним працівникам. Ці кошти містять надані Британією, Нідерландами, Литвою, Латвією та низкою інших країн кредитні гарантії. Проєкт також підтримується паралельним фінансуванням з Італії та внесками нового багатодонорського трастового фонду.
"Світовий банк надає постійну підтримку Україні та її народу перед війною. Ми працюємо з країнами-донорами для мобілізації фінансової підтримки та використання... різних фінансових інструментів, щоб допомогти надати українцям доступ до послуг охорони здоров'я, освіти та соціального захисту", – йдеться у заяві президента банку Девіда Малпаса.
Зазначається, Україна заявила, що їй потрібно принаймні 5 мільярдів доларів щомісяця у найближчій перспективі, щоб підтримувати роботу свого уряду на тлі війни з Росією.
- 22 квітня президент Володимир Зеленський повідоив, що Світовий банк надасть Україні 4,8 мільярда доларів на відбудову країни.
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