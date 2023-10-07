Йшлося про співпрацю в рамках підготовки проєкту Державної цільової програми розвитку та поширення української мови. Її представлять до Дня української писемності та мови, розповідається на офіційному сайті Міністерства.

"Державна програма зміцнить статус української мови, а також дасть можливість створити дієві механізми її захисту й розвитку. Це, зокрема, відкриття мережі курсів з вивчення української мови та багато іншого", - наголошують у Мінкультури.

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Наразі МКІП має постійний діалог з уповноваженим із захисту державної мови щодо шляхів та інструментів популяризації і захисту української мови.

Також під час зустрічі йшлося про спільні дії до Дня украї́нської писемності та мови, який цьогоріч відзначатиметься 27 жовтня. До цього свята в Україні та за її межами відбувається багато заходів з популяризації української мови, серед яких і традиційний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.