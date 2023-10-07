До Дня української писемності та мови Міністерство культури представить державну цільову програму розвитку та поширення української мови, - Ростислав Карандєєв
6 жовтня 2023 року відбулась зустріч т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва з уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кремінем
Йшлося про співпрацю в рамках підготовки проєкту Державної цільової програми розвитку та поширення української мови. Її представлять до Дня української писемності та мови, розповідається на офіційному сайті Міністерства.
"Державна програма зміцнить статус української мови, а також дасть можливість створити дієві механізми її захисту й розвитку. Це, зокрема, відкриття мережі курсів з вивчення української мови та багато іншого", - наголошують у Мінкультури.
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Наразі МКІП має постійний діалог з уповноваженим із захисту державної мови щодо шляхів та інструментів популяризації і захисту української мови.
Також під час зустрічі йшлося про спільні дії до Дня украї́нської писемності та мови, який цьогоріч відзначатиметься 27 жовтня. До цього свята в Україні та за її межами відбувається багато заходів з популяризації української мови, серед яких і традиційний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.
- Перед цим Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.
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