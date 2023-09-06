До Дня української розвідки MONOTON випустив трек із цитатами Буданова
Продакшн MONOTON Music Label презентував відеокліп і трек із цитатами очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, до річниці створення підрозділу
Про це інформує Головне управління розвідки.
"Завдяки нашим Силам безпеки та оборони, ми сьогодні маємо можливість робити й свою справу! У кожного свій фронт!" - заявила команда MONOTON Music Label.
Компанія на знак подяки презентувала відеокліп до Дня воєнної розвідки, 7 вересня. Це дата створення Головного управління розвідки Міноборони України в 1992 році.
Трек містить цитати керівника Буданова.
Довідково. MONOTON Music Label - це продакшн, який публікує, продюсує та рекламує музику різних українських виконавців, таких як Настя Гонцул, Ліза Ясінська та Сергій Бабкін. На YouTube-каналі понад 6,3 тис. підписників і 88 відео.
- Також 5 вересня з нагоди Дня воєнної розвідки НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "Воєнна розвідка України".
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