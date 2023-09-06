До Дня української розвідки MONOTON випустив трек із цитатами Буданова

Про це інформує Головне управління розвідки.

"Завдяки нашим Силам безпеки та оборони, ми сьогодні маємо можливість робити й свою справу! У кожного свій фронт!" - заявила команда MONOTON Music Label.

Компанія на знак подяки презентувала відеокліп до Дня воєнної розвідки, 7 вересня. Це дата створення Головного управління розвідки Міноборони України в 1992 році.

Трек містить цитати керівника Буданова.

Довідково. MONOTON Music Label - це продакшн, який публікує, продюсує та рекламує музику різних українських виконавців, таких як Настя Гонцул, Ліза Ясінська та Сергій Бабкін. На YouTube-каналі понад 6,3 тис. підписників і 88 відео.