Буданов і Пишний представили пам'ятну монету від НБУ до Дня воєнної розвідки
У вівторок, 5 вересня, з нагоди Дня воєнної розвідки, який відзначають 7 вересня, НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "Воєнна розвідка України"
Про це повідомив Національний банк України.
Нову пам’ятну монету представили голова НБУ Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов. Монета присвячена воїнам-розвідникам, які захищають національні інтереси України.
"Належати до воєнної розвідки України – честь і відповідальність. Успіхи та здобутки розвідників зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних Героїв. Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки", – сказав Андрій Пишний.
Очільник ГУР наголосив на особливому значенні монети, яка виходить під час повномасштабної війни.
"Найбільша цінність монети полягає в тому, що вона виходить під час повномасштабного вторгнення, чим символізує панування бойового духу над небезпекою", – сказав Буданов.
Дизайн монети створила Тетяна Балута, а скульптором став Володимир Дем`яненко.
На аверсі (лицьова сторона) нової пам’ятної монети в центрі на матовому тлі розміщена емблема Головного управління розвідки, а на реверсі (зворотний бік) – по колу написи: "Воєнна розвідка України" та гасло воєнних розвідників латиницею "Sapiens dominabitur astris" (“Мудрий пануватиме над зірками”).
У центрі – на тлі поверхні земної кулі зображення сови, що пронизує мечем територію країни-агресора (на ефесі меча зображено Тризуб – малий Державний Герб України).
Придбати пам’ятну монету “Воєнна розвідка України” можна буде з 6 вересня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
В інтернет-магазині буде реалізовано 10 тис. пам’ятних монет. Крім того, монети будуть поступово реалізовувати і банки-дистриб’ютори (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").
Фото: Національний банк України
Фото: Національний банк УкраїниДовідка. Пам’ятна монета “Воєнна розвідка України” має номінал 5 гривень, її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Тираж – до 75 000 штук. Гурт монети – рифлений.
- Раніше Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції "Смілива гривня", яка діє з 4 вересня до 30 листопада.
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