Буданов і Пишний представили пам'ятну монету від НБУ до Дня воєнної розвідки

Про це повідомив Національний банк України.

Нову пам’ятну монету представили голова НБУ Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов. Монета присвячена воїнам-розвідникам, які захищають національні інтереси України.

"Належати до воєнної розвідки України – честь і відповідальність. Успіхи та здобутки розвідників зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних Героїв. Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки", – сказав Андрій Пишний.

Очільник ГУР наголосив на особливому значенні монети, яка виходить під час повномасштабної війни.

"Найбільша цінність монети полягає в тому, що вона виходить під час повномасштабного вторгнення, чим символізує панування бойового духу над небезпекою", – сказав Буданов.

Дизайн монети створила Тетяна Балута, а скульптором став Володимир Дем`яненко.

На аверсі (лицьова сторона) нової пам’ятної монети в центрі на матовому тлі розміщена емблема Головного управління розвідки, а на реверсі (зворотний бік) – по колу написи: "Воєнна розвідка України" та гасло воєнних розвідників латиницею "Sapiens dominabitur astris" (“Мудрий пануватиме над зірками”).

У центрі – на тлі поверхні земної кулі зображення сови, що пронизує мечем територію країни-агресора (на ефесі меча зображено Тризуб – малий Державний Герб України).

Придбати пам’ятну монету “Воєнна розвідка України” можна буде з 6 вересня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

В інтернет-магазині буде реалізовано 10 тис. пам’ятних монет. Крім того, монети будуть поступово реалізовувати і банки-дистриб’ютори (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").

Фото: Національний банк України

Фото: Національний банк України

Раніше Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції "Смілива гривня", яка діє з 4 вересня до 30 листопада.

. Пам’ятна монета “Воєнна розвідка України” має номінал 5 гривень, її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Тираж – до 75 000 штук. Гурт монети – рифлений.