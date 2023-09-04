Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Нацбанк оголосив про новий благодійний збір монет на потреби ЗСУ

Нацбанк оголосив про новий благодійний збір монет на потреби ЗСУ

4 вересня, 2023 понедiлок
13:38
Економіка колаж-гривня

Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції "Смілива гривня", яка діятиме з 4 вересня до 30 листопада

Про це повідомляє Національний банк України.

Від сьогодні, 4 вересня, стартувала нова хвиля благодійної акції "Смілива гривня", яка діятиме впродовж трьох місяців до 30 листопада. По всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних Сил України. 

У повідомленні йдеться про те, що ця акція насамперед спрямована на дітей та молодь. Саме вони стали рушійною силою під час першої хвилі акції, що відбулася у 2022 році.

Зазначається, що торік до неї долучилися понад 2 400 колективів, із них 81 % – це навчальні заклади. Здебільшого це стало можливим завдяки зусиллям педагогів, які  заохочували дітей та їхніх батьків до благодійності.

"Під час повномасштабної війни більшість українців відчувають потребу робити свій внесок у Перемогу, зокрема і зовсім юні. Благодійна акція "Смілива гривня" – це гарна можливість для дітей та молоді долучитися до благодійності та конвертувати монети в потужну підтримку української армії. Тому ми оголосили нову хвилю збору монет для потреб сил оборони. Звертаюся до молоді, педагогів та усіх громадян загалом: здавайте монети до банків-партнерів акції, і ми відправимо їх на фронт. Війна триває, і підтримка для Збройних Сил України зараз так само потрібна, як і в перші дні війни. Давайте разом посилювати наше військо кожною монеткою! Долучайтеся до мобілізації монет, допоможіть нищити ворога!" – закликав заступник голови НБУ у Олексій Шабан.

Наразі в обігу перебуває 14,3 млрд монет на суму понад 6 млрд грн. Значна  кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. та 50 коп. (28,3% та 9,2% від загальної кількості монет в обігу відповідно) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника.

Аби долучитися до збору монет потрібно принести їх до відділень банків-партнерів – АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Ощадбанк" та АТ "ПУМБ".

  • Минулого року, 1 серпня 2022 року, Нацбанк оголосив про старт благодійної акції "Смілива гривня" в Україні. Усього в рамках акції було зібрано майже 5 млн грн.
Новини
Україна
Ощадбанк
ЗСУ
Приватбанк
Читайте також:
ЗСУ, шеврон з прапором
3 вересня, 2023 неділя
Протягом 2022 року на другу й третю вищу освіту вступило стільки чоловіків, що з них можна було б сформувати 13 бригад ЗСУ, - нардеп Бабак
військком
3 вересня, 2023 неділя
Мобілізація в Україні: Міноборони оновило список хвороб для непридатності
Путін
2 вересня, 2023 субота
Путін хоче затягнути війну, але мова йде про можливість завершити її якомога швидше, - російський дисидент Яковенко
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 38.02
  • EUR
    Купівля 40.41
    Продаж 41.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 вересня
15:05
Стівен Фрай
Відомий британський актор і письменник Стівен Фрай прибув до Києва
14:56
Оновлено
Ердоган і Путін
У Сочі закінчилися переговори Ердогана та Путіна
14:53
Ексклюзив
Рустем Умєров
Гончаренко назвав складним і поганим "спадок" для Умєрова в Міноборони
14:43
ООН
Комісія ООН в Україні заявила про брак доказів щодо геноциду з боку РФ
14:39
Верховна Рада
Раді пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації
14:24
Оновлено
Олексій Резніков
Комітет Ради підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони
14:20
застосунок Дія
На порталі Дія додали чотири онлайн-сервіси для сімей з дітьми
14:13
вибори днр
На ТОТ звозять на псевдовибори "громадських спостерігачів" з Росії
14:08
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується бабине літо
14:01
на фото Оксана Лущевська
Історія дівчинки в перші дні війни: повість української письменниці Оксани Лущевської перевидадуть у США
13:57
Японія
Японія відповідає записаними повідомленнями на дзвінки Китаю щодо скидання води з АЕС на Фукусімі
13:56
На фото: ін'єкція Novo Nordisk Wegovy
У Британії данська компанія запустила в продаж ін'єкцію для схуднення
13:52
НАЗК
НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів
13:38
діти, дитина лікарня
Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено дитину
13:24
тюрма
На Чернігівщині до 12 років тюрми засудили окупанта, який катував місцевого для отримання даних про ЗСУ
13:09
дитсадок
Окупанти "навчають" евакуації дошкільнят на випадок проникнення "українських ДРГ"
13:07
Росіяни обстріляли містечко на Сумщині: поранено жінку
13:05
Інтерв’ю
Володимир Пастушок
Позивний Пісня, народжений війною: історія добровольця на фронті
13:03
Новини компаній
Жіночий колектив Ferrexpo
Як Ferrexpo впроваджує стратегію різноманіття: кейс залізорудної компанії
12:54
військовий квиток
По $11 тис. за фіктивні довідки: СБУ викрила схему ухилення від мобілізації
12:48
імпорт електроенергії
Через зменшення попиту: Україна після тривалої перерви поновила експорт електроенергії
12:24
ЗСУ наступ
Росіяни припинили штурми на одній із ділянок Лимано-Куп'янського напрямку
12:24
Ексклюзив
винищувач F-16
Авіаексперт назвав умову, за якої ракети типу "повітря-повітря" стануть серйозним фактором у війні
12:23
Москва. Кремль
Перемога України і тривалий мир будуть тільки тоді, коли у РФ не буде зброї масового знищення, - дипломат
12:21
астероїд , космос
З росіянином на борту: корабель NASA успішно приземлився у Флориді
12:18
Міноборони прийняло на озброєння дрон зі штучним інтелектом
12:05
Огляд
міжнародний огляд
Чи є план C у війні для України, Зеленський змінює міністра оборони, а Росія знову б'є по українському порту. Акценти світових ЗМІ 4 вересня
11:48
Україна-Польща
Польща почала видавати Україні чоловіків, які втекли від мобілізації
11:48
пшениця зерно
Єгипет закупив майже пів мільйона тонн пшениці з РФ за приватною угодою, – Reuters
11:47
Оновлено
Збиті російські безпілотники
Україна заявила про падіння російських дронів в Румунії, Бухарест вважає, що прямої загрози не було
11:43
Пресреліз
Оголосили збір на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв: ГО "Мрія дітей України" та Приватбанк запустили проєкт "Свої діти"
11:40
Анонс
Київський Безпековий Форум
Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ 
11:35
Ексклюзив
ЗСУ наступ
"Є оптимізм щодо просування ЗСУ": генерал-лейтенант Романенко про перспективи на півдні
11:33
Новини компаній
Як захистити себе від шахрайських схем: користувачам мобільного зв’язку дали кілька порад
11:26
відключення електроенергії
На Сумщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків: є поранені
11:26
Російському військовому, який ґвалтував дівчат на Херсонщині, оголосили підозру
Погрожував зброєю і ґвалтував дівчат на Херсонщині: військовому з РФ оголосили підозру
11:14
Вчені
Вчені знайшли речовину, яка може побороти звикання людей до антибіотиків
11:09
На Київщині знайшли камені віком 407 млн років
На Київщині знайшли унікальні камені віком 407 млн років з відбитками вимерлої панцирної риби
11:02
На фото Сергій Жадан
Книжки й прапори з підписом Залужного: на презентаціях Жадана проведуть благодійний аукціон для ЗСУ
10:52
Рустем Умєров
Голова Фонду держмайна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV