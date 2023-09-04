Нацбанк оголосив про новий благодійний збір монет на потреби ЗСУ

Про це повідомляє Національний банк України.

Від сьогодні, 4 вересня, стартувала нова хвиля благодійної акції "Смілива гривня", яка діятиме впродовж трьох місяців до 30 листопада. По всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних Сил України.

У повідомленні йдеться про те, що ця акція насамперед спрямована на дітей та молодь. Саме вони стали рушійною силою під час першої хвилі акції, що відбулася у 2022 році.

Зазначається, що торік до неї долучилися понад 2 400 колективів, із них 81 % – це навчальні заклади. Здебільшого це стало можливим завдяки зусиллям педагогів, які заохочували дітей та їхніх батьків до благодійності.

"Під час повномасштабної війни більшість українців відчувають потребу робити свій внесок у Перемогу, зокрема і зовсім юні. Благодійна акція "Смілива гривня" – це гарна можливість для дітей та молоді долучитися до благодійності та конвертувати монети в потужну підтримку української армії. Тому ми оголосили нову хвилю збору монет для потреб сил оборони. Звертаюся до молоді, педагогів та усіх громадян загалом: здавайте монети до банків-партнерів акції, і ми відправимо їх на фронт. Війна триває, і підтримка для Збройних Сил України зараз так само потрібна, як і в перші дні війни. Давайте разом посилювати наше військо кожною монеткою! Долучайтеся до мобілізації монет, допоможіть нищити ворога!" – закликав заступник голови НБУ у Олексій Шабан.

Наразі в обігу перебуває 14,3 млрд монет на суму понад 6 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. та 50 коп. (28,3% та 9,2% від загальної кількості монет в обігу відповідно) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника.

Аби долучитися до збору монет потрібно принести їх до відділень банків-партнерів – АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Ощадбанк" та АТ "ПУМБ".