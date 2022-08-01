"Смілива гривня": НБУ запустив акцію зі збору монет для потреб ЗСУ

Про це повідомляє ЗСУ.

"Мобілізація коштів для підтримки Збройних Сил України є одним із пріоритетних напрямів у роботі Національного банку з початку війни. 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для допомоги українським захисникам. За п’ять місяців від початку повномасштабної війни на цей рахунок перераховано понад 20 мільярдів гривень. Проте війна триває, і підтримка для Збройних Сил України зараз потрібна, як і в перші дні війни. Наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму більше 5 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 коп. (9,3% від загальної кількості) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника", - пишуть в НБУ.

Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків – АТ "Ощадбанк" та АТ "ПУМБ" – не лише в Києві, але майже в усіх регіонах країни, де працюють ці банки, зважаючи на безпечні умови роботи.

В НБУ додають, що можна також організувати колективний збір коштів серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах.

"Цікаво, що 5 млрд грн – це приблизно 70 сучасних безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти", – відзначають в НБУ.

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