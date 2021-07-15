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До двохсотих роковин смерті Наполеона Бонапарта аукціон Sotheby’s розіграє капелюх імператора Франції

15 липня, 2021 четвер
18:59
Світ

Капелюх-двокутку, або ж бікорн, що його одягнув Наполеон Бонапарт під час підписання Тільзитського миру з Російською імперією у 1807 році, піде з молотка

Про це повідомляє The Guardian.

Аукціон відбудеться з 15 по 22 вересня, буде близько 100 лотів: картини, скульптури, столове срібло, меблі, порцеляна, прикраси, фотографії, а також памʼятні речі.

Окрім капелюха французького імператора Sotheby’s також продаватимуть копію посмертної маски Наполеона. За обидва лоти аукціоністи планують виручити від 400 до 600 тис. євро.

Наразі в світі ідентифіковано 19 капелюхів-двокуток, які носив Бонапарт. Більшість з них знаходяться у музейних колекціях.

Франція
історія
аукціон
Sotheby's
Наполеон Бонапарт
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