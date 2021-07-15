До двохсотих роковин смерті Наполеона Бонапарта аукціон Sotheby’s розіграє капелюх імператора Франції

Про це повідомляє The Guardian.



Аукціон відбудеться з 15 по 22 вересня, буде близько 100 лотів: картини, скульптури, столове срібло, меблі, порцеляна, прикраси, фотографії, а також памʼятні речі.



Окрім капелюха французького імператора Sotheby’s також продаватимуть копію посмертної маски Наполеона. За обидва лоти аукціоністи планують виручити від 400 до 600 тис. євро.



Наразі в світі ідентифіковано 19 капелюхів-двокуток, які носив Бонапарт. Більшість з них знаходяться у музейних колекціях.