Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, наразі генерація повністю покриває потреби споживачів.

Знеструмлення через негоду

Через технологічні порушення внаслідок негоди без світла залишається частина споживачів у Кіровоградській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях. Загалом знеструмлено 34 населених пункти, більшість – на Сумщині.

Знеструмлення через обстріли

Унаслідок падіння уламків дрона в Київській області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 102 споживачі. Бригади енергетиків працюють на місці.

Щодо прифронтових територій, там через обстріли без світла залишилися 8 населених пунктів у Донецькій області.

"Також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях", - розповіли в Міненерго.