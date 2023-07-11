До енергосистеми України підключили ще один блок ТЕС: ситуація в енергетиці станом на 11 липня
До енергосистеми України після ремонту підключили ще один блок теплової генерації потужністю 240 МВт. Дефіциту потужності станом на 11 липня немає
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Згідно з повідомленням, наразі генерація повністю покриває потреби споживачів.
Знеструмлення через негоду
Через технологічні порушення внаслідок негоди без світла залишається частина споживачів у Кіровоградській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях. Загалом знеструмлено 34 населених пункти, більшість – на Сумщині.
Знеструмлення через обстріли
Унаслідок падіння уламків дрона в Київській області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 102 споживачі. Бригади енергетиків працюють на місці.
Щодо прифронтових територій, там через обстріли без світла залишилися 8 населених пунктів у Донецькій області.
"Також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях", - розповіли в Міненерго.
- Днем раніше в ремонт вивели один із блоків АЕС, що зменшило потужність в енергосистемі.
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