До групи зі створення Спецтрибуналу для РФ входить вже 30 країн, приєдналася Греція

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"Я радий повідомити, що країн уже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн. Я тоді сказав, що я не сумніваюся, що до наступної зустрічі цієї групи буде ще більше учасників, і ми вже бачимо, що це почало відбуватися. Завдання групи просто - коли ти туди входиш, то погоджуєшся з тим, що маєш бути створений окремий, спеціальний трибунал для переслідування РФ за злочин агресії", - сказав Кулеба.

Завдання групи - напрацювати юридичні шляхи створення трибуналу та вирішення його юридичних питань, насамперед імунітетів президента РФ Путіна та його найближчого оточення.