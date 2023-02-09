Про це заявив голова Ізюмської РДА Степан Масельський в етері Еспресо.

За його словами, люди, які мали ціле житло або таке, яке їм допомогли відремонтувати, повернулися. Степан Масельський зауважив, що відтоку мешканців немає. Люди, навпаки, постійно приїжджають назад.

"Якщо брати загалом Ізюмський район, маємо вже понад 110 тис. мешканців. які повернулися до своїх домівок і проживають тут", - наголосив голова РДА.