До Ізюмського району Харківщини повернулися понад 110 тис. мешканців, - голова РДА Масельський
У деокупованому районі Харківщини немає відтоку мешканців. Додому повернулися понад 110 тис. людей
Про це заявив голова Ізюмської РДА Степан Масельський в етері Еспресо.
За його словами, люди, які мали ціле житло або таке, яке їм допомогли відремонтувати, повернулися. Степан Масельський зауважив, що відтоку мешканців немає. Люди, навпаки, постійно приїжджають назад.
"Якщо брати загалом Ізюмський район, маємо вже понад 110 тис. мешканців. які повернулися до своїх домівок і проживають тут", - наголосив голова РДА.
- 22 листопада Харківська ОВА повідомила, що 80% інфраструктури та житлових будинків Ізюма на Харківщині зазнали руйнувань.
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