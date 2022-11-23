Росіяни знищили інфраструктуру Ізюма на 80%, - Синєгубов
80% інфраструктури та житлових будинків Ізюма на Харківщині зазнали руйнувань
Про це мовиться на сайті Харківської обласної військової адміністрації.
Через активні бойові дії в Ізюмі знищено чи зруйновано близько 80% будівель інфраструктури та житлового фонду. Також росіяни знищили техніку комунальних підприємств міста.
"У цьому питанні будемо звертатися по допомогу до територіальних громад Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини та інших регіонів. Розраховуємо на підтримку. На жаль, Ізюм чи не найбільше постраждав від окупантів - місто знищене на 80%. Про це знають всі. Тому місцевій владі треба тісніше налагоджувати партнерство", - інформував начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Попри руйнування та велику кількість вибухонебезпечних предметів у місті, відновлювальні роботи тривають.
Відомо, що в Ізюмі знову працює "Укрпошта", також відновила роботу низка банків:
"Поновили роботу ПриватБанк, Ощадбанк, працюють банкомати "УкрСибБанку". Люди можуть отримувати готівкові кошти й пенсії вже через банкомати", - сказав начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.
Відновлюється й транспортне сполучення з містом: до Ізюма та Балаклії курсують електрички, зі столиці ходить потяг Київ — Ізюм, знову є рух автобусів від Ізюма, Барвінкового та Балаклії.
Начальник Ізюмської районної адміністрації зазначив, що триває відбудова двох центральних лікарень: Ізюмської та Балаклійської.
"Роботи проводяться швидкими темпами і, сподіваємось, що до нового року ми Балаклійську Центральну районну лікарню запустимо в повному обсязі", - сказав Степан Масельський.
- Нагадаємо, 17 листопада окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Харківщини: 8 працівників підприємства і поліціянтів зазнали поранень під час ліквідації наслідків удару.
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