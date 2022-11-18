Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На Харківщині під час ліквідації наслідків російських обстрілів газової промисловості постраждало 8 працівників підприємства і поліцейських

На Харківщині під час ліквідації наслідків російських обстрілів газової промисловості постраждало 8 працівників підприємства і поліцейських

18 листопада, 2022 п'ятниця
09:25
війна з Росією Харківщина

17 листопада російські загарбники обстріляли критичну інфраструктуру Харківщини. Внаслідок цього 8 працівників підприємства і поліціянтів зазнали поранень

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти протягом доби завдавали ударів по критичній інфраструктурі області. В Ізюмському районі є пошкодження обладнання газової промисловості", - пише Синєгубов.

Повідомляється, що під час ліквідації наслідків обстрілів постраждало вісім працівників підприємства і поліцейських. Нині їм надають медичну допомогу амбулаторно.

Крім того, 17 листопада рашисти завдавали ударів по прифронтових населених пунктах - Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів.

У селі Кам’янка Ізюмського районі на вибухівці підірвався 60-річний чоловік. Внаслідок цього місцевий житель отримав травму, його ушпиталили: "Мінна небезпека в області залишається".

Загалом за добу піротехніки ліквідували 219 вибухонебезпечних предметів.

  • 15 листопада, окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району Харківщини.
  • У середу, 16 листопада, російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області під час ексгумації правоохоронцями тіла загиблої від російського артилерійського обстрілу 15 вересня.
  • !7 листопада в Ізюмському районі Харківської області російські ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

окупанти
Харківщина
ракетний удар
Ізюм
Читайте також:
саміт G20
15 листопада, 2022 вiвторок
Сценарій Путіна на саміті G20 провалився, - політолог Таран
Ван И
15 листопада, 2022 вiвторок
Китай виступив проти виключення Росії з G20
російська балістична ракета "Сармат"
16 листопада, 2022 середа
Тільки ракета, перероблена з комплексу С-300 на балістичну, могла спричинити такі руйнування, як у Польщі, - військовий аналітик Гетьман
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
18 листопада
09:26
Ілон Маск
Ультиматуму Маска призвів до масового звільнення співробітників Twitter
09:14
розбита техніка окупантів
Росія втратила на війні в Україні за добу 350 окупантів, 6 крилатих ракет, 5 дронів і танк, - Генштаб ЗСУ
09:08
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували ракетою село на Запоріжжі, пошкоджено будинок культури
09:01
Ексклюзив
Бенксі в Україні
Бенксі в Україні: що означають нові роботи культового художника
08:47
Світло
В Україні знову запровадили стабілізаційні відключення електроенергії
08:46
Жозеп Боррель
Очільник дипломатії ЄС вважає, що Росія ще не готова піти з України і встановити мир
08:45
Ексклюзив
ЗСУ
Стратегічних передумов для проведення переговорів України з РФ немає, - Згурець
08:30
Ексклюзив
Олег Баркаренко
Вісім місяців не бачив неба: херсонський волонтер розповів про тортури і життя в окупації
08:26
Донеччина, Торецьк
На Донеччині за добу армія РФ убила мирного жителя, ще четверо поранені
08:22
ЗСУ
Ворожі війська наступають на трьох напрямках, проте ЗСУ відбили атаки в районах 9 міст та сіл
08:15
Ексклюзив
російські окупанти
Є свідчення про низький моральний стан російських військ на лівому березі Дніпра, - експерт Данілов
08:12
Резиденцію прем’єр-міністра Канади в Оттаві закрили на ремонт, який триватиме кілька років
08:00
OPINION
Сергій Марченко
Про хамон, курячі стегенця і претензії українців
07:56
Діалоги з совєтами, вовк в трусах і остання справа журналістки – 5 книг про кулі замість розмови
07:54
На фото: система ППО
За добу українське військо збило 6 ракет та 5 "шахедів"
07:31
Окупанти гатили по Нікополю: пошкоджені лінія електропередач, сонячна підстанція, багатоповерхівки та приватні домівки
07:28
російські війська окупанти
Генштаб: Окупанти зобов'язали працівників медзакладів на територіях окупованої Луганщини стати на військовий облік
07:11
У Чорногорії тисячі людей мітингували із закликом до дострокових виборів
07:07
ПВК Вагнер
У Бєлгородській області активно вербують працівників промислових підприємств долучитися до ПВК Вагнера, - Генштаб
06:49
Китайські балістичні ракети
Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії
06:37
окупанти
В ISW сказали, чому війська РФ вразливі на лівому березі Дніпра
06:33
McDonald's
McDonald's призупиняє роботу в Казахстані
05:58
ЗАЕС і МАГАТЕ
Рада МАГАТЕ втретє закликала Росію припинити усі дії на ядерних об'єктах України
05:45
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру
05:38
влучання ракети у Польщі
Падіння ракети у Польщі: названо терміни розслідування 
04:28
російські окупанти
На Херсонщині виявили колаборантів, які намагались "перефарбуватись". Місцеві добре пам'ятають кожного, - ОК "Південь"
03:33
Ракетоносій "калібрів"
У росіян різко скоротилась кількість крилатих ракет у Чорному морі
02:42
Херсон
Росія обстріляла Херсон, загинув місцевий
02:04
Ненсі Пелосі
Вперше з 2003 року: Пелосі не змагатиметься за посаду лідера демократів у Конгресі
01:46
Артилерія ЗСУ
ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів в районі Нової Каховки
01:29
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Окупанти змінюють позиції на лівобережжі Херсонщини, намагаються уникнути ударів ЗСУ
00:47
Віктор Циганков
"Динамо" перемогло "Інгулець" у перенесеному матчі УПЛ
00:25
Олег Ніколенко
Так поводиться "ІДІЛ", - Ніколенко про заяву Пєскова, що обстріли - наслідки незговірливості України
00:22
Маргарита Сімоньян
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 листопада
00:02
Звільнений Херсон, Зеленський
Від 24 лютого вже понад 32 тис. військових були нагороджені за хоробрість, - Зеленський
2022, четвер
17 листопада
23:51
Володимир Зеленський
Сьогодні без електрики залишились понад 10 млн українців, - Зеленський
23:23
світло
У Києві 17 листопада електропостачання обмежили на рекордних 523 МВт
23:17
Президент України Зеленський
Зеленський привітав рішення про продовження дії "зернової ініціативи" та розповів про новий проєкт – Grain from Ukraine
22:50
Європарламент
Росія – держава-спонсор тероризму: Європарламент узгодив резолюцію
22:37
Вінчкомбський метеорит
В Британії знайшли метеорит, який може свідчити про космічне походження води на Землі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV