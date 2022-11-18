На Харківщині під час ліквідації наслідків російських обстрілів газової промисловості постраждало 8 працівників підприємства і поліцейських

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти протягом доби завдавали ударів по критичній інфраструктурі області. В Ізюмському районі є пошкодження обладнання газової промисловості", - пише Синєгубов.

Повідомляється, що під час ліквідації наслідків обстрілів постраждало вісім працівників підприємства і поліцейських. Нині їм надають медичну допомогу амбулаторно.

Крім того, 17 листопада рашисти завдавали ударів по прифронтових населених пунктах - Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів.

У селі Кам’янка Ізюмського районі на вибухівці підірвався 60-річний чоловік. Внаслідок цього місцевий житель отримав травму, його ушпиталили: "Мінна небезпека в області залишається".

Загалом за добу піротехніки ліквідували 219 вибухонебезпечних предметів.

15 листопада, окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району Харківщини.

У середу, 16 листопада, російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області під час ексгумації правоохоронцями тіла загиблої від російського артилерійського обстрілу 15 вересня.

!7 листопада в Ізюмському районі Харківської області російські ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури.

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