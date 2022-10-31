У звільненому Ізюмі відновило роботу відділення ПриватБанку

Про це інформує в телеграмі Мінреінтеграції.

"Сьогодні запрацювало відділення ПриватБанку в Ізюмі за адресою: вул. Соборна, 53/2. У Харківській області воно стало 16-м із тих, які відновили роботу з початку війни", - йдеться в повідомленні.

Також на Донеччині нещодавно у місті Лиман відкрили роботу відділення за адресою вул. Привокзальна, 36. Клієнтів приймають щовівторка та щочетверга з 10:00 до 16:00. Тут жителі можуть зняти готівку в банкоматі, а також підзарядити телефон.

"Лиман став першим деокупованим містом Донецької області, де стало можливим відновити банківське обслуговування населення", - додають у пресслужбі.

Загалом у деокупованих населених пунктах вже працює близько 30 відділень ПриватБанку.

Актуальна мапа банкоматів і терміналів.

26 жовтня у звільнених селищах Нововоронцовка та Високопілля Херсонської області з'явилася можливість отримати готівку на касах, або у банкоматі ПриватБанку.

У застосунку Приват24 з’явилася нова функція для фізичних осіб-підприємців, що дозволяє сплачувати єдиний податок.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb