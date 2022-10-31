У звільненому Ізюмі відновило роботу відділення ПриватБанку
31 жовтня у деокупованому Ізюмі Харківської області відділення ПриватБанку відновило роботу
Про це інформує в телеграмі Мінреінтеграції.
"Сьогодні запрацювало відділення ПриватБанку в Ізюмі за адресою: вул. Соборна, 53/2. У Харківській області воно стало 16-м із тих, які відновили роботу з початку війни", - йдеться в повідомленні.
Також на Донеччині нещодавно у місті Лиман відкрили роботу відділення за адресою вул. Привокзальна, 36. Клієнтів приймають щовівторка та щочетверга з 10:00 до 16:00. Тут жителі можуть зняти готівку в банкоматі, а також підзарядити телефон.
"Лиман став першим деокупованим містом Донецької області, де стало можливим відновити банківське обслуговування населення", - додають у пресслужбі.
Загалом у деокупованих населених пунктах вже працює близько 30 відділень ПриватБанку.
Актуальна мапа банкоматів і терміналів.
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