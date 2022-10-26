На деокуповану Херсонщину повертається ПриватБанк: де можна зняти готівку

Про це інформує Херcонська ОВА Ярослав Янушевич.

"ПриватБанк повертається на звільнені території Херсонщини. Тепер жителі Нововоронцовки можуть зняти готівку на касах магазинів, а у Високопіллі працює банкомат", - наголосив Янушевич.

Мирні жителі можуть зняти готівку у банкоматі - селище Високопілля, вулиця Вокзальна, 29, корпус Б. У Нововоронцовці на касах - вулиця Гагаріна, 16; вулиця Димитрова, 7 та вулиця Суворова, 2а.

Також до кінця жовтня планують відновити роботу відділення ПриватБанку в Нововоронцовці.

"Поволі повертаємо нормальне життя у звільнені населені пункти Херсонщини. Працюємо задля перемоги". - додав голова області.

За два перших тижні вересня Збройні сили України звільнили п'ять населених пунктів та 500 кв. км окупованої території Херсонської області - Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку.

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