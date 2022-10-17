У Приват24 відтепер можна сплатити податки для ФОП

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

"Приват24 додав новий функціонал для підприємців - сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів. Така можливість зʼявилась для всіх клієнтів ФОПів у оновленій версії найпопулярнішого в Україні мобільного додатку", - йдеться в повідомленні.

Аби створити бюджетний платіж у застосунку підприємцю необхідно зайти в розділ "Бізнес" та обрати "Платіж до бюджету". Після - вибрати отримувача та номер рахунку одержувача. У блоці "Дані платежу" обрати код сплати податку, вказати суму та рахунок, з якого будуть списані кошти.

Після перевірки вказаних даних достатньо підписати платіж за допомогою SmartID.