У Приват24 відтепер можна сплатити податки для ФОП
У застосунку Приват24 з’явилася нова функція для фізичних осіб-підприємців, що дозволяє сплачувати єдиний податок
Про це інформує пресслужба ПриватБанку.
"Приват24 додав новий функціонал для підприємців - сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів. Така можливість зʼявилась для всіх клієнтів ФОПів у оновленій версії найпопулярнішого в Україні мобільного додатку", - йдеться в повідомленні.
Аби створити бюджетний платіж у застосунку підприємцю необхідно зайти в розділ "Бізнес" та обрати "Платіж до бюджету". Після - вибрати отримувача та номер рахунку одержувача. У блоці "Дані платежу" обрати код сплати податку, вказати суму та рахунок, з якого будуть списані кошти.
Після перевірки вказаних даних достатньо підписати платіж за допомогою SmartID.
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