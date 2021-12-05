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"До Харківських угод я не мав жодного дотику", - Павло Клімкін

5 грудня, 2021 неділя
12:25
Суспільство Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України у 2014–2019 роках Павло Клімкін заявив, що жодним чином не був причетний до укладення Харківських угод і навіть попереджав про наслідки таких домовленостей

Про це дипломат заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"До Харківських угод я не мав жодного дотику. В принципі жодного дотику. Я, до речі, дуже добре пам’ятаю, як я тоді розмовляв з колишнім міністром Грищенком і казав, що це фактично може радикально ускладнити будь-який процес і євроінтеграції, і будь-якого просування на Захід. Але він був налаштований балансувати і казати, що в якийсь момент потрібно визначити баланс. Але стосовно Харківських угод хай відповідають ті, хто до цього був долучений", - прокоментував Клімкін.

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За його словами, в період підписання Харківських угод він відповідав лише за два напрямки - відносини з ЄС та США.

"Я був директором департаменту ЄС. А потім я був заступником міністра. І я відповідав тільки за два напрямки - за ЄС і за відносини зі США. Також ще за міжнародні організації. І так само був керівником нашої делегації на переговорах про асоціацію України з ЄС", – пояснив ексміністр закордонних справ України.

Довідка

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський, коментуючи імовірну причетність заступника секретаря РНБО Руслана Демченка до Харківських угод, озвучив ім’я Павла Клімкіна.

"На посаді заступника міністра закордонних справ він (Демченко – ред.) не підписував ніякі Харківські угоди. Але є правоохоронні органи, хай вони розслідують. Пан Єлісєєв також був заступником міністра закордонних справ, який працює у команді Порошенка, а також пан Клімкін. Всі вони після Харківських угод працювали у владі Петра Порошенка. Пан Демченко навіть не доповідав про це у Верховній Раді. І голосувала Верховна Рада (за Харківські угоди - ред.)...", – сказав, серед іншого, президент.


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Володимир Зеленський
Харківські угоди
Павло Клімкін
Руслан Демченко
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