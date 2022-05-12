До Хорватії прибуло понад 17 тис. біженців з України, 85% з них - жінки і діти
До Хорватії прибули близько 17 300 українських біженців, з них 85% становлять жінки та діти. Про це 11 травня повідомив міністр внутрішніх справ Давор Божиновіч
Про це пише Total Croatia News.
Міністр розповів, що у країні створили чітку і прозору систему для біженців і тимчасовий механізм захисту надає біженцям усі права, включаючи дозвіл на роботу.
"Мені приємно сказати, що весь процес пройшов без проблем і труднощів. Я вважаю, що українці задоволені і вдячні за лікування, яке їм надали в Хорватії", - додав він.
Божиновіч також розповів про різницю між українськими біженцями та мігрантами, які прибувають з Африки, Азії та Близького Сходу.
"Незважаючи на війну, всі українські біженці потрапили в Хорватію через прикордонні переходи з особистими документами, на відміну від мігрантів, які практично ніколи не приїжджають на прикордонні пункти з Боснії та Герцеговини і не мають особистих документів, що є дуже важливою відмінністю", – сказав він. сказав.
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