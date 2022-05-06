На Кіпрі прихистили понад 16 тис. українських біженців
З початку повномасштабної війни в Україні на Кіпр прибули понад 16 500 українських біженців. 6 травня міністерство внутрішніх справ повідомило, що приблизно 10 000 звернулися за тимчасовим статусом захисту
Про це пише Cyprus Mail.
Речник МВС повідомив, що у державі зареєстровані всі біженці, незалежно від того чи отримали тимчасовий захист. Частину людей прихистили родичі. Також міністерство туризму Кіпру забезпечило 3000 ліжок у готелях, поки біженці не зможуть самостійно знайти орендоване житло.
"Значна кількість цих людей зараз перебуває у родичів, зважаючи на те, що на Кіпрі вже існувала українська громада, яка налічує близько 5 тис. людей", - сказав речник.
Діти, які прибули на острів, можуть відвідувати державні освітні курси. За словами речника, через мовний бар’єр шукають вчителів, які розмовляють українською мовою.
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