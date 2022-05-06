English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна біженці з України На Кіпрі прихистили понад 16 тис. українських біженців

На Кіпрі прихистили понад 16 тис. українських біженців

6 травня, 2022 п'ятниця
11:58
біженці з України

З початку повномасштабної війни в Україні на Кіпр прибули понад 16 500 українських біженців. 6 травня міністерство внутрішніх справ повідомило, що приблизно 10 000 звернулися за тимчасовим статусом захисту

Про це пише Cyprus Mail. 

Речник МВС повідомив, що у державі зареєстровані всі біженці, незалежно від того чи отримали тимчасовий захист. Частину людей прихистили родичі. Також міністерство туризму Кіпру забезпечило 3000 ліжок у готелях, поки біженці не зможуть самостійно знайти орендоване житло.

"Значна кількість цих людей зараз перебуває у родичів, зважаючи на те, що на Кіпрі вже існувала українська громада, яка налічує близько 5 тис. людей", - сказав речник.

Діти, які прибули на острів, можуть відвідувати державні освітні курси. За словами речника, через мовний бар’єр шукають вчителів, які розмовляють українською мовою.

  • 28 лютого Кіпр закрив небо для російських літаків.
  • 7 квітня президент України Володимир Зеленський закликав політиків Республіки Кіпр заморозити використання росіянами всіх їхніх суден, які є у водах острівної держави та скасувати всі привілеї.
  • 13 квітня Кіпр позбавив "золотих" паспортів 21 росіянина з найближчого оточення Путіна.
  • Із 3 травня Посольство Кіпру відновило свою роботу у Києві.
  • Кіпр став першою країною ЄС зі 100-відсотковим покриттям території мережею зв'язку 5G.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Кіпр
Читайте також:
ЗСУ
5 травня, 2022 четвер
Українські військові перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний
6 травня, 2022 п'ятниця
В ОПУ розповіли, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі під час війни в Україну
ЗСУ українські військові
5 травня, 2022 четвер
Ізюм на Харківщині - це друга Чорнобаївка: велика російська битва за Донбас захлинулася, - військовий експерт Коваленко
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
6 травня
12:53
російський танк
Російські солдати сиплють пісок у паливну систему танків, щоб не йти в атаку: СБУ перехопила розмову окупантів
12:45
Сергій Дяченко
Помер український письменник і сценарист Сергій Дяченко
12:43
У Росії заявили, що не застосовуватимуть ядерну зброю проти України
12:27
Окупанти в Криму проводять пропагандистські акції до 9 травня зі збором коштів на війну проти України, - Денісова
12:27
санкції проти РФ
ЄС розгляне відтермінування для трьох країн ембарго на російську нафту до 2024 року, Угорщина просить ще більше часу, - Bloomberg
12:24
Приїхав перед початком повномасштабної війни й міг шпигувати на користь РФ: у Запоріжжі викрили російського льотчика
12:21
паспорт лнр
Окупанти на Луганщині погрожують українцям репресіями за відмову приймати громадянство псевдореспублік
12:03
ЗСУ знищили втрати рф
Майже 25 тис. військових, 1110 танків, 324 безпілотники та 199 літаків: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
12:00
Ексклюзив
без електрики леп
Без світла залишаються близько 820 населених пунктів України, - виконавчий директор ДТЕК Сахарук
11:44
окупанти евакуація
На Луганщині 15-річна дівчинка з простреленими ногами вивезла до лікарні поранених цивільних
11:42
Ексклюзив
нафта
Замість західного світу — азійський: тепер РФ продає нафту на азійському ринку та демпінгує, – ексдержуповноважена антимонопольного комітету
11:30
Окупанти в Маріуполі готуються до "свята" 9 травня: відновлюють радянські пам'ятники, розбирають завали, змушують маріупольців витягувати з-під руїн тіла загиблих
11:29
евакуация гумкоридор
Гумкоридор з Енергодара до Запоріжжя 6 травня не працюватиме через російські обстріли
11:26
Євген Клопотенко
Кухар Євген Клопотенко поділився рецептом нової страви "Русня під Ізюмом"
11:20
залишилися без води
Розвозили людям воду: на Луганщині зникло двоє рятувальників
10:47
Роттердам
У Нідерландах росіяни розтрощили автівки українців, евакуйованих із Маріуполя, - радник мера
10:44
Близько 50% офіційно працевлаштованих українців у Польщі працюють некваліфікованою робочою силою
10:24
Відтепер у "Дії" можна змінити ім'я й місцезнаходження ФОП
10:01
Ексклюзив
храм УПЦ МП в Ірпені
У Конотопі заборонена діяльність Московського патріархату, - голова міськради Семініхін
09:57
Болгарія шукає притулок для 30 тис. біженців з України
09:47
ЗСУ знищили російські БПЛА
У небі над Одещиною ЗСУ збили російський безпілотник
09:31
Оксфордський університет запускає програму стипендій для безкоштовного навчання українських біженців
09:22
артилеристи знищили російський "Урал"
Миколаївські артилеристи знищили російський "Урал" з боєкомплектом і бліндаж окупантів
09:16
З Азовсталі вдалося вивезти майже 500 людей, триває наступний етап операції з евакуації, – Єрмак
08:58
ракета
Унаслідок ракетного удару окупантів по Лозівській громаді на Харківщині загинула літня жінка
08:53
Канадські авіакомпанії готові організувати чартерні рейси для біженців з України, як тільки вирішать логістичні проблеми, - міністр транспорту
08:49
Ексклюзив
обстріляли будинок у Лисичанську
Ворог постійно гатить по Лисичанську, евакуація людей продовжується, - керівник міської ВЦА
08:41
діти війна
Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 223 дитини, понад 408 отримали поранення
08:19
На Луганщині росіяни обстріляли Азот, АЗС, електропідстанцію й житлові будинки: загинуло двоє цивільних
08:18
Італія
Італія збільшила виплати для біженців та фінансову підтримку для України
08:03
Азовсталь
Український опір на території Азовсталі зриває російські оперативні плани на півдні Донбасу, – британська розвідка
07:53
Окупанти обстріляли ракетами та "градами" Дніпропетровщину
07:39
Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила графік запізнення потягів на ранок 6 травня після російських обстрілів залізниць
07:35
крейсер "Москва"
Потопити крейсер "Москва" українським військовим допомогли американські розвіддані, – The New York Times
07:20
Картину Примаченко про аварію на ЧАЕС продали на аукціоні за $500 тис., гроші передадуть на допомогу ЗСУ
06:48
Куп'янськ
В окупованому Куп'янську на Харківщині росіяни облаштували шпиталь, де перебуває до 300 поранених, - Генштаб
06:40
Радбез ООН
Задокументовано десятки випадків насильства російських військових щодо мирних чоловіків на Київщині, – Верховний представник ООН з прав людини
06:40
Пентагон
США не фіксують ознак підготовки Білорусі до війни проти України
06:30
Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати матчів півфіналу
06:21
Драмтеатр Маріуполя
РФ навмисно тероризує мирних мешканців Україні, - постпред Великої Британії в ООН
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV