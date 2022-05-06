На Кіпрі прихистили понад 16 тис. українських біженців

Про це пише Cyprus Mail.

Речник МВС повідомив, що у державі зареєстровані всі біженці, незалежно від того чи отримали тимчасовий захист. Частину людей прихистили родичі. Також міністерство туризму Кіпру забезпечило 3000 ліжок у готелях, поки біженці не зможуть самостійно знайти орендоване житло.

"Значна кількість цих людей зараз перебуває у родичів, зважаючи на те, що на Кіпрі вже існувала українська громада, яка налічує близько 5 тис. людей", - сказав речник.

Діти, які прибули на острів, можуть відвідувати державні освітні курси. За словами речника, через мовний бар’єр шукають вчителів, які розмовляють українською мовою.

28 лютого Кіпр закрив небо для російських літаків.

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13 квітня Кіпр позбавив "золотих" паспортів 21 росіянина з найближчого оточення Путіна.

Із 3 травня Посольство Кіпру відновило свою роботу у Києві.

Кіпр став першою країною ЄС зі 100-відсотковим покриттям території мережею зв'язку 5G.

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