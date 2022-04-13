Кіпр позбавив "золотих" паспортів 21 росіянина з найближчого оточення Путіна

Загалом було відкликано 21 паспорт, повідомляє in-cyprus.

"Золоті" паспорти чотирьох олігархів та утриманців було відкликано після рішення Кабміну країну, прийнятого минулого четверга.

Четверо олігархів, які, як вважається, близькі до президента Росії Путіна і переслідуються ЄС, – це Олександр Пономаренко, Вадим Москович, Михайло Гуцерієв та Олексій Кузьмічов.

Кіпр, член ЄС, підтримав посилення санкцій блоку проти Росії після її вторгнення в Україну.

Хоча офіційні особи визнають, що за підтримку доводиться платити, оскільки санкції роз'їдають частину кіпрської економіки, навіть якщо вона вже почала відмовлятися від російських грошей.

Адже лише 2020 року з Росії надійшло понад 100 млрд євро інвестицій – приблизно чверть усіх іноземних інвестицій, які надходять на Кіпр.

Нагадаємо, Кіпр планував зібрати дані про усе майно підсанкційних росіян до 31 березня.

А 7 квітня, виступаючи перед парламентом, президент України Володимир Зеленський закликав політиків Республіки Кіпр заморозити використання росіянами всіх їхніх суден, які є у водах острівної держави та скасувати всі привілеї.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb