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Ви маєте надзвичайно могутні інструменти впливу: Зеленський закликав Кіпр зупинити чинні привілеї для росіян

7 квітня, 2022 четвер
20:36
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав політиків Республіки Кіпр заморозити використання росіянами всіх їхніх суден, які є у водах острівної держави та скасувати всі привілеї

Про це він заявив під час виступу перед парламентом Кіпру.

Республіка Кіпр має надзвичайно потужні інструменти впливу на російське суспільство, які можна спрямувати на досягнення миру.

"Потрібно повністю закрити всі порти демократичного світу для російських суден. Це має бути спільне рішення на рівні Євросоюзу, але на рівні вашої держави можливо також, як мінімум, заморозити використання росіянами всіх належних їм яхт та інших суден, які є у ваших водах. Ви можете зупинити діючі привілеї для громадян Росії, починаючи від так званих "золотих паспортів" для всіх росіян без винятку, закінчуючи подвійним громадянством для них", – зазначив Зеленський. 

Він додав, якщо буде доведено, що окремі росіяни засуджують воєнні злочини російських військових та не мають на меті використовувати юрисдикцію Кіпру для уникнення санкцій, а також інших обмежень проти Росії, тоді може бути допустимим звичайне ставлення до цих людей.

Зеленський наголосив, що наразі потрібно зупинити будь-які намагання російських громадян, які потрапили під санкції, обходити ці обмеження.

"Потрібно зробити всю належну роботу, щоб підготувати Євросоюз до неминучого ембарго на постачання енергоносіїв з Росії. Демократичний світ повинен перестати бути спонсором для воєнних злочинів Росії, для руйнації дітей і вбивства дітей. Демократичний світ має навчатися гарантувати реальну безпеку для кожної держави, яка може стати жертвою агресії", – підсумував президент. 
 

  • 7 квітня Зеленський також звернувся до парламенту Греції. У промові він зазначив, що Одеса – це ще одне місто, яке Росія може спробувати знищити так само, як Маріуполь.

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Кіпр
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
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