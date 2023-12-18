До Києва прибув помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Вітаю знову в Києві помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна!", - йдеться у повідомленні.

За словами Брінк, візит О'браєна вкотре підтверджує те, що підтримка США України є непохитною.

Фото: Бріджит Брінк / твіттер