До Києва прибув помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн
У понеділок, 18 грудня, до української столиці прибув помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Вітаю знову в Києві помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна!", - йдеться у повідомленні.
За словами Брінк, візит О'браєна вкотре підтверджує те, що підтримка США України є непохитною.
Фото: Бріджит Брінк / твіттер
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