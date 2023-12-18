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До Києва прибув помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн

18 грудня, 2023 понедiлок
14:22
Світ Джеймс О’Браєн прибув до Києва

У понеділок, 18 грудня, до української столиці прибув помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Вітаю знову в Києві помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Браєна!", - йдеться у повідомленні.

За словами Брінк, візит О'браєна вкотре підтверджує те, що підтримка США України є непохитною.

Джеймс О’Браєн прибув до Києва

Фото: Бріджит Брінк / твіттер

  • 8 листопада до Києва для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж.
Україна
США
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