До Києва привезли тіла 64 загиблих з Азовсталі

Про це повідомили в Патронатній службі "Азову" "Янголи Азову".

Як зазначили в Патронатній службі, тіла полеглих розподілять між моргами Київської обласної лікарні, Бучі та Вишгорода. Про порядок розпізнання Патронатна служба повідомить родичів протягом найближчих кількох діб.

Поки що немає об'єктивних даних про те, скільки серед 64 загиблих військовослужбовців Окремого загіну спеціального призначення "Азов" і представників інших підрозділів, які загинули під час боїв за Маріуполь.

Тіла загиблих отримали під час обміну, який відбувся в Запорізькій області.

У рамках попереднього обміну, 8 червня, Україні повернули тіла 50 полеглих військових, з них 37 – захисники Азовсталі.

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