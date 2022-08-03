До кінця року пенсійні виплати підвищуватимуть ще двічі. Кому і на скільки
До кінця року українські пенсіонери можуть розраховувати на підвищення пенсійних виплат ще двічі
Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
"З 1 жовтня урядова програма підтримки пенсіонерів поважного віку буде розширена на категорію 70+. Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень", — зазначила міністр.
Вона також сказала, що з 1 жовтня для всіх пенсіонерів, яким виповнилося 70 років і які мають повний страховий стаж, мінімальний рівень пенсії становитиме 3000 гривень.
"Таким категоріям пенсіонерів, незалежно від їх рівня доходів, пенсія становитиме не менше 3000 грн. Людям, у яких менший страховий стаж, відповідно, пенсія буде підвищуватися пропорційно", — підкреслила Жолнович.
Крім того, з 1 грудня перерахують пенсійні виплати з огляду на заплановане збільшення прожиткового мінімуму в країні (до 2684 грн).
"Також запланований перерахунок всіх пенсій та допомог вже в грудні, коли у нас в черговий раз підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум", — зазначила міністр.
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