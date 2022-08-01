Укрпошта більше не може сплачувати пенсії та приймати платежі на тимчасово окупованих територіях, - Смілянський
З 1 серпня Укрпошта припинила обслуговування клієнтів на тимчасово окупованих територіях України через загрозу життю співробітників і ймовірність пограбувань російськими окупантами
Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у телеграмі.
З 1 серпня Укрпошта припинила обслуговування клієнтів на тимчасово окупованих територіях України через загрозу життю працівників і ймовірність пограбувань.
"До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запоріжжі, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти", - пише Смілянський.
За словами гендиректора, росіяни погрожують життю працівникам Укрпошти, а також можуть влаштовувати рекет.
"Маємо значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку "сбора блатных и шайки нищих" бійців російської армії, підкріпленої "кращими" бійцями так званих ЛНР/ДНР. Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем", - йдеться у повідомленні.
Також Смілянський зазначив, що Укрпошта неодмінно повернеться в усі українські міста.
"Ми повернемось, я точно це знаю. Як ми повернулись на Київщину, Чернігівщину та Сумщину. І не просто повернемось, а з новими відділеннями, як це сьогодні сталося в Тростянці, який зазнав значних пошкоджень від "освободітєлєй". Тепер нове, красиве відділення відкрите в самому центрі Тростянця. І воно не останнє", - написав він.
- Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що ведуться переговори з російськими окупантами в Мелітополі, які викрали в них майже 3 млн грн.
- 5 квітня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації в окупованому Мелітополі викрали з відділення Укрпошти майже 3 млн грн.
- Російська пропаганда розсилає фейкову інформацію про те, що начебто Укрпошта ввійшла до складу "Почты России".
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