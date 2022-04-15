Майже 3 млн грн на зарплати і соцвиплати: росіяни пограбували відділення Укрпошти в окупованому Мелітополі
Російські військові викрали з відділення Укрпошти у Мелітополі майже 3 млн грн
Про це повідомила пресслужба Офіс генпрокурора у Telegram.
Відкрито справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 5 квітнч військовослужбовці збройних сил Російської Федерації в окупованому Мелітополі викрали з відділення Укрпошти майже 3 млн грн.
Кошти призначалися для видачі пенсій, соцвиплат та заробітних плат.
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