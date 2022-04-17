Укрпошта веде перемовини з окупантами у Мелітополі: росіяни викрали майже 3 млн грн
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що ведуться переговори з російськими окупантами в Мелітополі, які викрали в них майже 3 млн грн
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гроші, які викрали в Мелітополі, призначалися для видачі пенсій, соціальних виплат і заробітних плат.
"Ведемо переговори з окупантами, щоб повернути ці кошти. У попередньому місяці ми виплатили 95% пенсій в Мелітополі, і буде робити все, щоб і в цьому місяці було так само", – сказав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в етері національного телемарафону.
- 5 квітня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації в окупованому Мелітополі викрали з відділення Укрпошти майже 3 млн грн.
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