Пропагандисти РФ поширили фейк про нібито входження Укрпошти до складу "Почты России"
Російська пропаганда розсилає фейкову інформацію про те, що начебто Укрпошта ввійшла до складу "Почты России"
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський спростував фейк та закликав довіряти лише перевіреній інформації.
"Не АТ "Укрпошта" увійшла до складу "Почты России", а згідно плану репарацій, після перемоги "Почта России" увійде до складу АТ "Укрпошта", - заявив Ігор Смілянський.
В ЦПД при РНБО України наголосили, що зараз росіяни займають дезінформацією українців.
"Спецоперації Росії з дезінформування українців набули особливого поширення в період військової агресії. Закликаємо не реагувати на електронні листи та смс-розсилки з невідомих номерів та не реагувати на жодні прохання/пропозиції у таких листах!", - йдеться у повідомленні.
- 30 березня міноборони Росії відхрестилося від обстрілів Умані про які президент України Володимир Зеленський розповів під час онлайн-виступу перед членами Кнесету Ізраїля та заявило, що в Уманській синагозі зберігають "зброю для нацистів".
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