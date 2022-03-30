English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Черговий фейк російських пропагандистів: в Уманській синагозі зберігають "зброю для нацистів"

Черговий фейк російських пропагандистів: в Уманській синагозі зберігають "зброю для нацистів"

30 березня, 2022 середа
13:14
війна з Росією синагога в умані

Міноборони Росії відхрестилося від обстрілів Умані про які президент України Володимир Зеленський розповів під час онлайн-виступу перед членами Кнесету Ізраїля та заявило, що в Уманській синагозі зберігають "зброю для нацистів"

Чергову фейкову інформацію розмістили на сторінці Міноборони Росії.

У відомстві нібито отримали інформацію від неназваного члена єврейської спільноти Умані, що українська влада використовує уманську синагогу як "пункт збору нацистів". Крім того, запевняють, що в синагозі зберігають зброю та боєприпаси, звідки їх начебто на самохвалах, маскуючи під будівельне сміття, перевозять у райони бойових дій.

Російські військові заявили, що мають фотографії, на яких зафіксоване формування на території синагоги "двох колон з націоналістами".


Фото:  Міноборони Росії

Представники російського міністерства оборони упевнені, що синагога використовується ЗСУ та "націоналістами" для того, аби після російського обстрілу втягнути у війну Ізраїль та організувати тиск численних єврейських релігійних організацій на Росію.

"При цьому для перевезення із західних регіонів України націоналістів та іноземних найманців використовуються автобуси, які мають розмальовку шкільних транспортних засобів із відповідними знаками "Діти", – додають у відомстві. 

  • Нагадаємо, російські окупанти поширюють серії публікацій про начебто сепаратистські плани країн-союзниць України для створення зневіри українців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

інформаційна війна
фейки
дезінформація
Читайте також:
Олексій Арестович
30 березня, 2022 середа
Стане дуже "весело". На Донбасі слід чекати на жорстокі бої, - Арестович
Хмельницький
30 березня, 2022 середа
Росія завдала два ракетні удари по Хмельницькому
Микола Княжицький
29 березня, 2022 вiвторок
США та Велика Британія надаватимуть нам допомогу, але їх готовність стати гарантами безпеки для України - питання відкрите, - Княжицький
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.37
    Продаж 33.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 березня
14:44
ЗСУ оборона Києва
Українські захисники знищили підполковника ВДВ і начальника штабу мотострілецької бригади окупантів
14:27
Дмитро Пєсков
У Кремлі кажуть, що відкинули пропозицію України про переговори щодо статусу Криму
14:26
міна
Обережно міни! У ДСНС розповіли про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети. Фото
14:18
ЗСУ Ірпінь
За Україну воюватимуть добровольці легіону "Свобода Росії", – ГУР
14:16
Миколаївська ОВА після обстрілу
Кількість загиблих від атаки по Миколаївський ОДА сягнула 15 людей, 36 осіб постраждали, - ДСНС
14:12
Микола Княжицький
Нардеп Микола Княжицький звернувся до прем’єр-міністра Польщі із закликом запровадити в країні податкові санкції щодо компанії Philip Morris. Це може вплинути на її відхід з російського ринку
14:05
окупанти
Українська розвідка оприлюднила список 1327 військових ГРУ РФ, які воюють проти України
14:05
Збільшити допомогу Україні: верховний комісар ООН у справах біженців прибув до Львова
13:54
Польське видання Vogue
Польське видання глянцю Vogue присвятило обкладинку Україні
13:53
ЗСУ знищили
Воїни бригади імені гетьмана Івана Виговського за добу знищили 5 одиниць російської техніки та пошкодили ще 8, - Міноборони
13:53
У Житомирській області поліція затримала підозрюваних, які обкрадали квартири в Ірпені
13:52
СБУ
Окупанти уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак: СБУ перехопила розмову російського військового
13:51
Оновлено
повітряна розвідка
Окупанти продовжують проводити повітряну розвідку на Одещині, зберігається загроза висадки десанту – оперативне командування "Південь"
13:41
Ексклюзив
путлер
Віталій Портников: Дивіться очима Путіна
13:33
обстріляли бібліотеку імені Короленка
У Чернігові росіяни обстріляли історичну будівлю - бібліотеку імені Короленка, - Суспільне
13:25
Руслан Малиновський
Вітаємо, брати! Футболіст збірної України Малиновський відреагував на вихід Польщі на ЧС-2022
13:11
окупанти
Окупанти нарощують присутність у районі ЧАЕС і переміщують війська вздовж кордону України й Білорусі, - Генштаб ЗСУ
13:11
комп пошта безпека
Держспецзв’язку попередило про масову розсилку мейлів з програмою, яка викрадає паролі та файли
13:01
Новини компаній
Ferrexpo Костянтина Жеваго передала понад 70 автомобілів для гуманітарних потреб армії та територіальної оборони
12:54
Kinross Gold
Канадська золотовидобувна компанія Kinross Gold позбавляється активів у Росії
12:54
Оновлено
Теракт в Ізраїлі
Двоє громадян України стали жертвами теракту в Ізраїлі
12:45
Прапор України на монументі радянським солдатам у Берліні
У Берліні поліція прибрала прапор України, яким вкрили танк на монументі загиблим радянським солдатам
12:42
окупанти
"Це не наша війна": колишній військовий РФ закликав товаришів по службі відмовлятися виконувати злочинні накази
12:40
Поки Путін при владі, миру не буде, - екскомандувач НАТО в Європі сер Річард Ширрефф
12:33
обстріл Лисичанська
Унаслідок російських обстрілів Лисичанська зруйновано дитячий садок, - Гайдай
12:19
Сергій Чудинович
У Херсоні окупанти викрали священника ПЦУ
12:17
Петро Порошенко
Порошенко в ефірі Fox News: Жодних компромісів щодо територіальної цілісності не може бути
12:13
Бійці холодноярської бригади захопили хвалений "Солнцепек", яким окупанти лякали українців
12:12
Портрет учительки
Портрет учительки з розбомбленого Чугуєва продали на аукціоні за $100 тис.
11:57
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: Відомі 27 з 32 збірних, які зіграють у фінальній частині турніру
11:53
окупанти обстріл
Окупанти обстріляли Ніжин, одна людина загинула, - мер
11:53
газ
Німеччина запускає надзвичайний енергетичний план на випадок зупинки газопостачання з РФ
11:40
обстріли Лисичанська
Російські обстріли Лисичанська: під завалами знайшли загиблу людину, врятували 13 осіб
11:37
Гендиректор МАГАТЕ прибув з робочим візитом на Южноукраїнську АЕС, щоб обговорити фізичний захист ядерних об‘єктів України
11:30
колія
Фінляндія відновила вантажне залізничне сполучення з Росією
11:21
міні-ярмарки Київ
У семи районах Києва 30 березня працюють 10 мініярмарків
11:21
Норвегія
Норвегія виділить Україні 20 млн євро на виплату соцвиплат і зарплат бюджетникам
11:19
гради
Окупанти за добу 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів", – Олег Синєгубов
11:12
Дія
Після відновлення автореєстрації в Україні за добу стало на 1000 ФОПів більше, – Федоров
11:04
відсутній газ
На підконтрольній Україні Луганщині внаслідок бойових дій відсутні майже всі комунікації, - Гайдай
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV