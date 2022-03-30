Черговий фейк російських пропагандистів: в Уманській синагозі зберігають "зброю для нацистів"

Чергову фейкову інформацію розмістили на сторінці Міноборони Росії.



У відомстві нібито отримали інформацію від неназваного члена єврейської спільноти Умані, що українська влада використовує уманську синагогу як "пункт збору нацистів". Крім того, запевняють, що в синагозі зберігають зброю та боєприпаси, звідки їх начебто на самохвалах, маскуючи під будівельне сміття, перевозять у райони бойових дій.



Російські військові заявили, що мають фотографії, на яких зафіксоване формування на території синагоги "двох колон з націоналістами".





Фото: Міноборони Росії



Представники російського міністерства оборони упевнені, що синагога використовується ЗСУ та "націоналістами" для того, аби після російського обстрілу втягнути у війну Ізраїль та організувати тиск численних єврейських релігійних організацій на Росію.



"При цьому для перевезення із західних регіонів України націоналістів та іноземних найманців використовуються автобуси, які мають розмальовку шкільних транспортних засобів із відповідними знаками "Діти", – додають у відомстві.

Нагадаємо, російські окупанти поширюють серії публікацій про начебто сепаратистські плани країн-союзниць України для створення зневіри українців.