Окупанти поширюють провокації про начебто сепаратистські плани країн-союзниць України

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

У матеріалах псевдоопозиціонерів путінського режиму йдеться про начебто сепаратистські плани українських союзників щодо території України. Зокрема, ворог розповідає про небезпеку введення миротворчих місій, оскільки це начебто завершиться "розподілом території України" – відкатом територій до стану на 1939 рік.

Серед країн, які начебто, як і Росія, зазіхають на територіальну цілісність України, прокремлівські псевдоаналітики називають Угорщину, Румунію та навіть Польщу.

"Після фактичної поразки повномасштабного військового вторгнення в Україну та невдалих спроб із проведенням проросійських мітингів у Сербії, Болгарії, Вірменії, Сирії ворог перейшов до безуспішної демонізації окремих країн. Інформаційні вкиди такого штибу свідчать лише про те, що екосистема російської дезінформації та пропаганди продовжує зазнавати поразки", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, Росія поширює неправдиву інформацію в МАГАТЕ про нібито утримування російських атомників на Рівненській атомній електростанції.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 24 березня.