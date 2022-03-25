Окупанти поширюють провокації про начебто сепаратистські плани країн-союзниць України
Російські окупанти поширюють серії публікацій про начебто сепаратистські плани країн-союзниць України для створення зневіри українців
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.
У матеріалах псевдоопозиціонерів путінського режиму йдеться про начебто сепаратистські плани українських союзників щодо території України. Зокрема, ворог розповідає про небезпеку введення миротворчих місій, оскільки це начебто завершиться "розподілом території України" – відкатом територій до стану на 1939 рік.
Серед країн, які начебто, як і Росія, зазіхають на територіальну цілісність України, прокремлівські псевдоаналітики називають Угорщину, Румунію та навіть Польщу.
"Після фактичної поразки повномасштабного військового вторгнення в Україну та невдалих спроб із проведенням проросійських мітингів у Сербії, Болгарії, Вірменії, Сирії ворог перейшов до безуспішної демонізації окремих країн. Інформаційні вкиди такого штибу свідчать лише про те, що екосистема російської дезінформації та пропаганди продовжує зазнавати поразки", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.
- Нагадаємо, Росія поширює неправдиву інформацію в МАГАТЕ про нібито утримування російських атомників на Рівненській атомній електростанції.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 24 березня.
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