Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 24 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 24 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 березня росіяни запустили чотири великих обмани.
Дезінформація: Окупаційні війська в Маріуполі поширюють інформацію, що Україна кинула місто напризволяще, Запоріжжя не приймає біженців, а Одеса вже російська.
Маніпуляція: На окупованих територіях ворог намагається ввести в обіг власну валюту і тим самим включити ці території у власну грошову орбіту. На думку ворога, це повинно ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами.
Маніпуляція: Віце-прем’єр росії попередив європейські країни про відсутність альтернативи російському газу та назвав повну відмову від цього енергоносія "апокаліптичним сценарієм".
Фейк: міністерство оборони рф показало схему "контролю США біологічних лабораторій в Україні", в якій фігурують мільярдер Джордж Сорос та син Джо Байдена Хантер.
- 24 березня російське міноборони повідомило, що до фінансування "біолабораторій", яких в Україні насправді немає, причетні філантроп Сорос і син президента США Хантер Байден.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 33
- Актуальне
- Важливе