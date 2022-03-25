Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 24 березня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 24 березня

25 березня, 2022 п'ятниця
03:37
війна з Росією фейкові новини

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 24 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 березня росіяни запустили чотири великих обмани. 

Дезінформація: Окупаційні війська в Маріуполі поширюють інформацію, що Україна кинула місто напризволяще, Запоріжжя не приймає біженців, а Одеса вже російська.

Маніпуляція: На окупованих територіях ворог намагається ввести в обіг власну валюту і тим самим включити ці території у власну грошову орбіту. На думку ворога, це повинно ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами.

Маніпуляція: Віце-прем’єр росії попередив європейські країни про відсутність альтернативи російському газу та назвав повну відмову від цього енергоносія "апокаліптичним сценарієм".

Фейк: міністерство оборони рф показало схему "контролю США біологічних лабораторій в Україні", в якій фігурують мільярдер Джордж Сорос та син Джо Байдена Хантер.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

маніпуляції
російська агресія
війна
інформаційна війна
фейки
дезінформація
центр протидії дезінформації
Читайте також:
Anonymous
23 березня, 2022 середа
Володимир Зеленський повільно, але впевнено денацифікує Росію, - Anonymous
окупанти з рф
24 березня, 2022 четвер
Ворог супроводжує колони техніки гелікоптерами – голова Сумської ОВА
23 березня, 2022 середа
Ризик державного перевороту проти Путіна у ФСБ зростає з кожним тижнем війни в Україні, - The Times
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 32.2
    Продаж 33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 березня
04:29
розвідка
Дедалі більше російських військових переходять на бік України, - розвідка
03:56
Аптека, Росія
Росіяни масово купують антидепресанти, снодійне та протизаплідні засоби, - Reuters
03:25
Андрій Павелко
Пропоную розглянути можливість подачі спільної заявки на проведення ЧС з футболу в Україні та Великобританії, - президент УАФ
03:03
Лукашенко
Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів
02:31
Ірина Верещук
Ми знайдемо кожного російського військового. Не думайте, що ваші прізвища нам не відомі, - Верещук
02:03
Сон
Центр протидії дезінформації дав пораду українцям: як боротись з безсонням
01:50
Анджей Дуда відповів на погрози Росії польською приказкою
01:48
Збірна Італії
Італія сенсаційно програла Північній Македонії і вдруге поспіль не зіграє на ЧС з футболу
01:38
Хода у Софії
У болгарській столиці пройшла масова хода на підтримку України. Відео
01:15
збитий літак окупантів
Мінус один Су-34 та чотири крилаті ракети Росії. Повітряні сили України розповіли про результати дня
01:13
Саратов
В результаті нанесення удару по окупованому порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”, - Генштаб
01:02
Веслі Кларк
"Десь у людному місці в Польщі". Екскомандувач НАТО в Європі вважає, що Путін здатен застосувати ядерну зброю проти країни Альянсу
00:55
Взуття на річці Дунай
Вікторе, знаєш, що відбувається у Маріуполі? Сходи на свою набережну, подивись на взуття і побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі, - Зеленський звернувся до Орбана
00:48
Зеленський
У цій війні не можна без перемоги, - Зеленський
00:37
Володимир Зеленський
Ви застосували санкції, ми вдячні, але це було трошечки пізно, бо якби це було раніше, то Росія не пішла б війною, - Зеленський закликав Єврораду не спізнитись з членством України в ЄС
00:30
Саміт G20 у Римі
Байден підтримав ідею виключення Росії з G20 і запропонував долучити Україну як спостерігача
00:26
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 25 березня
00:18
авіаудар у Коростені
Росія завдала ракетний удар по Дніпропетровщині
00:08
Джастін Трюдо
Канада запровадила нові санкції проти Росії
2022, четвер
24 березня
23:49
окупанти в Маріуполі
Окупанти здійснили артобстріл по Калинівці на Київщині, є загиблі
23:47
В'ячеслав Аброськін
Замість живих дітей пропоную себе. Генерал Аброськін готовий віддати своє життя в обмін на евакуацію дітей з Маріуполя
23:28
Чорнобаївка
Росіян удесяте побили в Чорнобаївці, - Арестович
23:11
Єнс Столтенберг
Повноцінна війна Росії з НАТО малоймовірна, - Столтенберг
22:44
У Херсоні окупанти обікрали помешкання, де колись жила Катерина Гандзюк
22:42
Урсула фон дер Ляйєн
Європа не дозволить Путіну вимагати плату за газ у рублях, - дер Ляйєн
22:06
пожежа
Киян закликали тримати вікна зачиненими та за можливості не перебувати на вулиці через пожежу в Київській області
21:50
В Одесі безпритульний знайшов і передав поліції протитанковий гранатомет
21:45
окупанти
Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Вишгороді
21:37
Grammarly, NEC Group та Deutsche Telekom: Федоров назвав техкомпанії, які покинули ринок РФ 24 березня
21:33
Байден в Білому домі
Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден
21:28
Байден
Байден планує зустрітися з українськими біженцями у Польщі
21:23
Рада спростила доступ аграріїв до оренди та користування землею в умовах воєнного стану
21:22
За місяць світ запровадив понад 4 тис. санкцій, економіка Росії йде на дно - Кулеба
21:08
ЗСУ збили російську крилату ракету над Миколаєвом
21:03
долар рубль
В Європі ніхто не знає, як виглядає рубль, ніхто не платитиме в рублях за газ, - прем'єр Словенії
21:02
Байден і Сі Цзіньпін
Китай розуміє, що його майбутнє тісніше пов'язане із Заходом, аніж із Росією, - Байден
20:56
Дональд Трамп
Трамп подав до суду на Клінтон та інших демократів за звинувачення у змові з Росією
20:55
Потяг
Окупанти під Васильковом обстріляли евакуаційний потяг з Києва до Франківська
20:38
Шойґу і Герасімов
Шойґу не відповідає на наші дзвінки вже місяць, - Пентагон
20:35
Кличко закликав киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і утриматися від прогулянок у лісопаркових зонах за межами житлових районів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV