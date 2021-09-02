До кінця століття населення світу перевищить 11 мільярдів,- ООН
В Організації Об'єднаних Націй заявили, що вже до 2030 року чисельність населення світу збільшиться на майже мільярд людей, а до 2100 року перевищить 11 мільярдів
Про це повідомляє ООН в Твіттері.
В організації додали, що найбільш швидкими темпами зростає число жителів у Нігерії.
"До 2050 року ця країна перейде з нинішнього сьомого місця за чисельністю населення в світі на третє й опиниться за цим показником попереду США", - відзначили в ООН.
Згідно з інфографікою організації, чисельність населення світу до 2030 року становитиме 8,5 мільярда, до 2050 - 9,7 мільярда і до 2100 - 11,2 мільярда.
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