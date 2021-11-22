До кінця зими німці будуть "вакцинованими, здоровими або мертвими", - очільник МОЗ Німеччини

Про це повідомляє Politico.



Під час пресконференції Шпан заявив, що до початку весни всі німці будуть "вакцинованими, здоровими або мертвими".



У Німеччині, яка потерпає від четвертої хвилі коронавірусу, без щеплень залишається третина населення. При цьому в країні спостерігається рекордне навантаження на відділення інтенсивної терапії у лікарнях, потрапити куди у невакцинованих пацієнтів набагато більше шансів.



Міністр попередив, що новий "Дельта"-варіант дуже заразний, тому МОЗ наполегливо рекомендує вакцинацію.



За словами Шпана, до кінця поточного року в Німеччині буде доступно 50 млн доз вакцини від коронавірусу - 24 млн виробництва BioNTech і 26 млн виробництва Moderna.



22 листопада Інститут Роберта Коха з вивчення інфекційних захворювань та непереносних хвороб повідомив про рекордну тижневу захворюваність у 387 випадках COVID-19 на 100 тис. осіб.



Станом на 22 листопада у Німеччині вакциновано 67% громадян.

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