До кінця зими німці будуть "вакцинованими, здоровими або мертвими", - очільник МОЗ Німеччини
Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан закликав невакцинованих німців робити щеплення від коронавірусу
Про це повідомляє Politico.
Під час пресконференції Шпан заявив, що до початку весни всі німці будуть "вакцинованими, здоровими або мертвими".
У Німеччині, яка потерпає від четвертої хвилі коронавірусу, без щеплень залишається третина населення. При цьому в країні спостерігається рекордне навантаження на відділення інтенсивної терапії у лікарнях, потрапити куди у невакцинованих пацієнтів набагато більше шансів.
Міністр попередив, що новий "Дельта"-варіант дуже заразний, тому МОЗ наполегливо рекомендує вакцинацію.
За словами Шпана, до кінця поточного року в Німеччині буде доступно 50 млн доз вакцини від коронавірусу - 24 млн виробництва BioNTech і 26 млн виробництва Moderna.
22 листопада Інститут Роберта Коха з вивчення інфекційних захворювань та непереносних хвороб повідомив про рекордну тижневу захворюваність у 387 випадках COVID-19 на 100 тис. осіб.
Станом на 22 листопада у Німеччині вакциновано 67% громадян.
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