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До лав тероборони Києва записалися вже 600 резервістів

28 січня, 2022 п'ятниця
16:45
Суспільство тероборона

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко повідомив, що до лав територіальної оборони Києва записалися вже 600 осіб, потрібно ще декілька тисяч людей

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

"Приблизно до 600 резервістів, але ще багато потрібно, тому що чисельність резервістів значно збільшена з першого січня. Штат бригади у два рази збільшений. Ще кілька тисяч людей нам потрібні", - зазначив Крищенко.

Представник КМДА додав, що столиця виділила 40 млн грн на 2022 рік, щоб забезпечити пункти постійної дислокації ТрО. На три роки для цього виділено коштів на суму 110 млн грн.

За словами Крищенка, у цей бюджет заклали гроші на приведення в належний стан необхідної кількості приміщень. Водночас заступник голови КМДА додав, що точні терміни завершення підготовки поки що невідомі. 

  • Нагадаємо, з 1 січня 2022 року увели в дію закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Сили ТрО очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.
  • 10 січня Галушкін повідомив, що найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони. Також він заявив, що розгортанням Сил ТрО можна не допустити нового вторгнення РФ.
  • Пізніше повідомлялося, що у лютому розпочнуться навчання Сил тероборони за участю місцевої влади.
  • 27 січня Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю.


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