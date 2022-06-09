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Головна війна з Росією До окупованого Криму постачають воду з території України, - The New York Times

До окупованого Криму постачають воду з території України, - The New York Times

9 червня, 2022 четвер
02:23
війна з Росією На фото канал, який постачає воду до Криму

Росіяни відновили частину української інфраструктури та канал, який постачає воду з Півдня України на півострів. Про це свідчать супутникові знімки

Повідомляє The New York Times. 

У статті йдеться, що впродовж багато років Північнокримський канал довжиною 250 миль спрямовував воду з Дніпра до Криму. Усе змінилося після того, як Росія анексувала півострів у 2014 році. Україна у відповідь заблокувала постачання води. Українські чиновники повідомили, що відключення води було одним із небагатьох важелів впливу на Москву.

Видання повідомляє, що на початку 2021 року, коли Путін згрупував війська на українському кордоні, готуючись до вторгнення, деякі аналітики припускали, що відновлення постачання води могло бути основною метою Москви. Російські інженери підірвали дамбу наприкінці лютого.

Супутникові знімки, які опублікував The New York Times, показують, що вода зараз тече через частини каналу.

  • 7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ встановила сухопутне сполучення захоплених територій України з окупованим Кримом.

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Новини
Крим
вода для Криму
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