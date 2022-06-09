До окупованого Криму постачають воду з території України, - The New York Times

Повідомляє The New York Times.

У статті йдеться, що впродовж багато років Північнокримський канал довжиною 250 миль спрямовував воду з Дніпра до Криму. Усе змінилося після того, як Росія анексувала півострів у 2014 році. Україна у відповідь заблокувала постачання води. Українські чиновники повідомили, що відключення води було одним із небагатьох важелів впливу на Москву.

Видання повідомляє, що на початку 2021 року, коли Путін згрупував війська на українському кордоні, готуючись до вторгнення, деякі аналітики припускали, що відновлення постачання води могло бути основною метою Москви. Російські інженери підірвали дамбу наприкінці лютого.

Супутникові знімки, які опублікував The New York Times, показують, що вода зараз тече через частини каналу.

7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ встановила сухопутне сполучення захоплених територій України з окупованим Кримом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb