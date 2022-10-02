Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук

2 жовтня до порту Чорноморськ прибуло судно NEW ISLAND, яке після завантаження пшеницею вирушить до Сомалі. Це вже п'яте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, що прибуло до України.

Також сьогодні в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 5 суден. На їх борту 114,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Європи. Серед них балкер ARGO 1, який перевозить 31 тис. тонн кукурудзи до Єгипту, та балкер DOGA K з 10 тис. тонн пшениці для Тунісу.

З часу виходу першого судна з українським продовольством експортовано 5,8 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 257 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

З українських портів 12 вересня вийшло 9 суден з агропродукцією

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