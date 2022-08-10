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Головна Економіка До порту Чорноморськ прибуло судно, яке візьме на борт 30 тис. тонн української кукурудзи

До порту Чорноморськ прибуло судно, яке візьме на борт 30 тис. тонн української кукурудзи

10 серпня, 2022 середа
19:43
Економіка На фото порт "Чорноморськ"

Балкер OSPREY S прибув до порту Чорноморськ і планує взяти на борт 30 тис. тонн української кукурудзи

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"До порту Чорноморськ прибуло друге судно під завантаження. Балкер OSPREY S візьме на борт 30 тис. тонн української кукурудзи.
Це вже друге судно, яке зайшло під завантаження до порту Чорноморськ в рамках підписаної Ініціативи", - пишуть у Мінінфраструктури.

Для безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів зараз відкриті порти Одеса, Чорноморськ та Південний. 

"В рамках реалізації домовленостей вже 12 суден прямують із українських портів з агропродукцією до 7 країн світу. На їх борту 370 тис. тонн агропродукції.  Перше судно з українською кукурудзою прибуло в турецький порт для розвантаження", - додали у Міністерстві інфраструктури України.

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