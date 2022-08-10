Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"До порту Чорноморськ прибуло друге судно під завантаження. Балкер OSPREY S візьме на борт 30 тис. тонн української кукурудзи.

Це вже друге судно, яке зайшло під завантаження до порту Чорноморськ в рамках підписаної Ініціативи", - пишуть у Мінінфраструктури.

Для безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів зараз відкриті порти Одеса, Чорноморськ та Південний.

"В рамках реалізації домовленостей вже 12 суден прямують із українських портів з агропродукцією до 7 країн світу. На їх борту 370 тис. тонн агропродукції. Перше судно з українською кукурудзою прибуло в турецький порт для розвантаження", - додали у Міністерстві інфраструктури України.

9 серпня з порту Чорноморськ вийшло два судна з 70 тис. тонн продовольства.

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