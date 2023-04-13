До посольства Франції у РФ з Криму прийшла посилка з кістками тварин, - росЗМІ
У четвер, 13 квітня, до посольства Франції у РФ з Криму прийшла посилка з кістками тварин, невідомий підписався як "Нотаріанні з Криму"
Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на правоохоронні органи.
Невідомий з Криму підписав посилку ім'ям покійного продюсера П'єтро Нотаріанні.
Зазначається, що це не перша подібна посилка на адресу французького посольства - у червні 2022 року до установи прийшла коробка, в якій були кістки та лист. У грудні прийшла ще одна - з мертвою мишею та павуком.
Правоохоронці наразі встановлюють особу відправника.
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