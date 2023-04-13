Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на правоохоронні органи.

Невідомий з Криму підписав посилку ім'ям покійного продюсера П'єтро Нотаріанні.

Зазначається, що це не перша подібна посилка на адресу французького посольства - у червні 2022 року до установи прийшла коробка, в якій були кістки та лист. У грудні прийшла ще одна - з мертвою мишею та павуком.

Правоохоронці наразі встановлюють особу відправника.