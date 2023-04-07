До позову Єврокомісії проти Угорщини через дискримінацію ЛГБТ+ приєдналися 15 країн ЄС
15 країн-членів ЄС і Європарламент підтримають позов Єврокомісії проти Угорщини в Суді Євросоюзу через угорський закон, який дискримінує людей за їхньою сексуальною орієнтацією
Про це повідомляє видання Nepszava.
До кінцевого терміну 6 квітня уряди Німеччини та Франції були останніми, хто заявив, що приєднається до процедури. Окрім них позов підтримали Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Мальта, Португалія, Іспанія, Швеція, Словенія та Європейський парламент.
"Їхнє об'єднання має не юридичне, а радше важливе символічне значення. Під час слухання країни-учасниці можуть висловити свою думку на підтримку позиції позивача. Така участь досить поширена у практиці суду ЄС", - зазначає видання.
Судовий процес має відбутися у другій половині 2023 року, а у 2024-му суд винесе рішення.
- Президентка Єврокомісії Урсула ван дер Ляєн назвала "ганебним" закон, який забороняє демонструвати гомосексуальність або зміну статі в шоу, фільмах та програмах сексуального виховання у школах Угорщини.
- Парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє обговорювати і поширювати в школах інформацію про ЛГБТ.
- Єврокомісія заявила про загрозу демократичним стандартам у Польщі та Угорщині у зв'язку зі зниженням рівня свободи ЗМІ та незалежності судової влади.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе