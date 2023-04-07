Про це повідомляє видання Nepszava.

До кінцевого терміну 6 квітня уряди Німеччини та Франції були останніми, хто заявив, що приєднається до процедури. Окрім них позов підтримали Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Мальта, Португалія, Іспанія, Швеція, Словенія та Європейський парламент.

"Їхнє об'єднання має не юридичне, а радше важливе символічне значення. Під час слухання країни-учасниці можуть висловити свою думку на підтримку позиції позивача. Така участь досить поширена у практиці суду ЄС", - зазначає видання.

Судовий процес має відбутися у другій половині 2023 року, а у 2024-му суд винесе рішення.