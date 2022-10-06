До проєкту "Єдині" звернулися 38 тис. українців, які хочуть знати українську мову, - керівниця організації
Співзасновниця і керівниця проєкту "Єдині" Наталка Федечко зауважила, що українці не хочуть розмовляти мовою агресора
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"До нашого курсу долучилось 38 тис. учасників. У нас 6 курсів, на кожному курсі 5 тис. учасників. Зараз доєдналися майже 9 тис. людей. Така статистика свідчить про те, що українці хочуть переходити на українську мову. Люди зацікавлені та шукають можливості й підтримки", - зазначила Федечко.
За її словами, причиною переходу на українську мову є відторгнення від "русского міру" та російської культури.
"Люди пишуть в опитуваннях, що не хочуть розмовляти мовою ворога. Люди шукають україномовне оточення, вони його шукають у нас. Люди приходять на розмовні клуби, у нас вже 120 розмовних клубів. Порівняно з минулим місяцем вже вдвічі зросла кількість людей, які хочуть переходити на українську мову", - додала Федечко.
- Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький зауважив, що Путін воює проти української культури, яку він не визнає
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.1
-
EUR
Купівля 39.1Продаж 40.25
- Актуальне
- Важливе