Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"До нашого курсу долучилось 38 тис. учасників. У нас 6 курсів, на кожному курсі 5 тис. учасників. Зараз доєдналися майже 9 тис. людей. Така статистика свідчить про те, що українці хочуть переходити на українську мову. Люди зацікавлені та шукають можливості й підтримки", - зазначила Федечко.

За її словами, причиною переходу на українську мову є відторгнення від "русского міру" та російської культури.

"Люди пишуть в опитуваннях, що не хочуть розмовляти мовою ворога. Люди шукають україномовне оточення, вони його шукають у нас. Люди приходять на розмовні клуби, у нас вже 120 розмовних клубів. Порівняно з минулим місяцем вже вдвічі зросла кількість людей, які хочуть переходити на українську мову", - додала Федечко.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький зауважив, що Путін воює проти української культури, яку він не визнає

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