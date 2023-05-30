Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Щодня по 2-3 парафії переходить від московського патріархату до ПЦУ. Особливо динаміка переходу відчувається з загостренням ситуації на фронті й чим кривавіші бої, чим складніша там ситуація, тим швидше до вірних УПЦ МП доходить, що необхідно приймати відповідні рішення. Церква не робить з подій на фронті якоїсь кампанії, оскільки був заданий певний орієнтир, що перехід вірян має відбуватися добровільно, коли за таке рішення проголосує переважна більшість громади", - розказала релігієзнавиця.

Людмила Филипович додала, що активно працюють пропагандисти від ПЦУ. Наприклад, на Буковині є отець Роман Грищук, який де тільки можна обов'язково розповідає, хто такі є православні священники, з ким вони пов'язані, а також він утверджує нашу ідентичність та закликає людей свідомо поставитися до вибору.

"УПЦ вже нецілісна, росіяни відцапали три єпархії у Криму, Ровенківську єпархію на Донеччині, Бердянську єпархію на півдні України. Я думаю, що апетити окупантів на цьому не будуть задоволені, вони будуть потроху відтяпувати те, що їм не належить, але те, що вони вважають своїм", - сказала Филипович.

Карта переходів громад з московського патріархату станом на травень 2023 року









