Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Цьогорічний топ QS World University Rankings 2024 включає 1500 університетів зі 104 міст.

"Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний виокремлює стабільність університетів та можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання. Цьогоріч в оцінюванні закладів з'явилися три нові показники: сталість, результати працевлаштування та міжнародна дослідницька мережа", - пишуть в пресслужбі.

До рейтингу увійшли українські заклади вищої освіти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681-690 рейтингу);

Харківський національний університет імені Каразіна (найкращі 691-700 рейтингу);

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (найкращі 731-740 рейтингу);

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (найкращі 901-950 рейтингу);

НУ "Львівська політехніка" (найкращі 951-1000 рейтингу);

Сумський державний університет (найкращі 951-1000 рейтингу);

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) (найкращі 1001-1200 рейтингу);

Одеський національний університет імені Мечникова (найкращі 1001-1200 рейтингу);

Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201-1400 рейтингу);

Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201-1400 рейтингу);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201-1400).

Для відбору було проаналізовано 17,5 млн наукових робіт та проведено опитування понад 240 тис. викладачів та роботодавців.

Рейтинг QS World University Rankings оцінює університети за такими критеріями, як репутація, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів та студентів, ставлення до студентів на ринку праці та кількість іноземних викладачів та студентів.