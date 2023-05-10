Про це йдеться в карті проєкту закону на сайті Верховної Ради.

Ініціатива про внесення змін до закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Такі правки ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними Силами України. Пояснивши тим, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.

У Міноборони також обґрунтовують зміни призовного віку тим, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.