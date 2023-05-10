До Ради внесли законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років
До Верховної Ради України внесли законопроєкт про зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу"
Про це йдеться в карті проєкту закону на сайті Верховної Ради.
Ініціатива про внесення змін до закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
Такі правки ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними Силами України. Пояснивши тим, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.
У Міноборони також обґрунтовують зміни призовного віку тим, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.
- Раніше стало відомо, що в Україні планують знизити граничний вік перебування на військовому обліку до 25 років. Вже 5 травня уряд підтримав зміни до законопроєкту, зменшивши граничний вік призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.
- Своєю чергою народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі Еспресо сказав, що наразі чоловіки до 27 років не вважаються військовозобов'язаними та не підлягають загальній мобілізації, саме тому уряд хоче знизити призовний вік до 25 років.
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