Про це в ефірі Еспресо заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України та член Української ради бізнесу Михайло Непран.

"Можуть бути проблеми з яйцями. Це уже прямий наслідок війни, багато виробництва потрапило в зону бойових дій. Одне із великих підприємств потрапило в окупацію на Херсонщині. Ціна на яйця зросла на 50%. Я почав дзвонити аграріям і ставити питання, в чому проблема", - зазначив він.

Непран наголосив, що стався розрив технологічного ланцюга з вирощування.

"Для того, щоб курка неслась, - треба від курчати до несучки від 4 до 6 місяців. Значить, її треба було весною купити, виростити і вона тоді б була. В лютому - квітні було трошки не до цього. Були проблеми із завезенням яєць, з яких молодят висиджують в інкубаторах і вирощують", - сказав член Української ради бізнесу.

Він зауважив, що через це виросла ціна на яйця і вони будуть певний період дорогі.

"Я думаю, що до середини зими - весни ця ситуація вирівняється. Бігти й купувати 5-6 десятків яєць не треба. Не влаштовуйте ажіотаж і не купуйте продукт, який зіпсується", - підсумував Непран.