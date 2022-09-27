До середини зими або весни ціни на яйця стабілізуються, - член Української ради бізнесу
Ціна на яйця зросла через розрив технологічного ланцюга з вирощування курей, який стався внаслідок початку повномасштабної війни
Про це в ефірі Еспресо заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України та член Української ради бізнесу Михайло Непран.
"Можуть бути проблеми з яйцями. Це уже прямий наслідок війни, багато виробництва потрапило в зону бойових дій. Одне із великих підприємств потрапило в окупацію на Херсонщині. Ціна на яйця зросла на 50%. Я почав дзвонити аграріям і ставити питання, в чому проблема", - зазначив він.
Непран наголосив, що стався розрив технологічного ланцюга з вирощування.
"Для того, щоб курка неслась, - треба від курчати до несучки від 4 до 6 місяців. Значить, її треба було весною купити, виростити і вона тоді б була. В лютому - квітні було трошки не до цього. Були проблеми із завезенням яєць, з яких молодят висиджують в інкубаторах і вирощують", - сказав член Української ради бізнесу.
Він зауважив, що через це виросла ціна на яйця і вони будуть певний період дорогі.
"Я думаю, що до середини зими - весни ця ситуація вирівняється. Бігти й купувати 5-6 десятків яєць не треба. Не влаштовуйте ажіотаж і не купуйте продукт, який зіпсується", - підсумував Непран.
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