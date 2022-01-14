До України йдуть похолодання, штормовий вітер й ожеледиця, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 15-16 січня очікується рвучкий вітер і опади, на дорогах втримається ожеледиця
Про це вона повідомила у telegram.
Вітер приніс весняне тепло, хоча через його штормові пориви не дуже й тепло.
У суботу вітер ще втримається сильним - протистояння антициклону Carlos та циклону Famke, один давить - інший упирається.
Надалі вітер слабшатиме, проте 17-18 січня знову посилиться.
Невеликі опади впродовж вихідних ймовірні.
У суботу - повсюди, окрім західних областей.
У неділю - лише в східній частині України.
Температура повітря після сьогоднішніх "плюсів" 15-16 січня трохи знизиться, вночі до -1…-5℃, вдень до -2…+ 2℃.
У Києві в суботу сильний вітер ще залишиться, у неділю - послабне. Місцями невеликі опади лише 15 січня.
Температура повітря у нічні години -1…-4℃, в денні близько -1℃. Ожеледиця.
Найближче суттєве похолодання (хоча й не сильне) очікується 17-19 січня.
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