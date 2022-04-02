До українських лікарень вирушать 5 груп медиків з Литви
Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькіс повідомив, що в середині квітня дві групи литовських медиків відправляться в Україну
Про це сьогодні, 2 квітня 2022 року, передало литовське суспільне мовлення LRT, інформує Еспресо.TV.
"Литовські медичні місії запрошені українськими колегами до лікарень Києва та Київської області. Виліт орієнтовно запланований на середину квітня" , - повідомив міністр.
Цього тижня він відвідав Київ, де обговорив зі своїм українським колегою Віктором Ляшком можливість прибуття литовських медиків.
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Загалом, за його словами, буде 5 таких місій.
"Ми почнемо з двох місій, які вже укомплектовані та повністю готові. Незабаром нас запросять ще до трьох лікарень в інших областях", - сказав Дулькіс.
Наразі для поїздки в Україну сформовано дві медичні групи по 12 фахівців.
Одна група має анестезіологічний профіль, друга - травматологічний.
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