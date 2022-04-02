До українських лікарень вирушать 5 груп медиків з Литви

Про це сьогодні, 2 квітня 2022 року, передало литовське суспільне мовлення LRT, інформує Еспресо.TV.



"Литовські медичні місії запрошені українськими колегами до лікарень Києва та Київської області. Виліт орієнтовно запланований на середину квітня" , - повідомив міністр.



Цього тижня він відвідав Київ, де обговорив зі своїм українським колегою Віктором Ляшком можливість прибуття литовських медиків.



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Загалом, за його словами, буде 5 таких місій.



"Ми почнемо з двох місій, які вже укомплектовані та повністю готові. Незабаром нас запросять ще до трьох лікарень в інших областях", - сказав Дулькіс.



Наразі для поїздки в Україну сформовано дві медичні групи по 12 фахівців.



Одна група має анестезіологічний профіль, друга - травматологічний.





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