До Умані приїхали вже понад 23 тисячі хасидів-паломників
Станом на ранок 25 вересня до Умані на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 23 тисячі хасидських прочан
Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України.
"Фонд імені Рабі Нахмана спільно з владою якісно організували паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий безпековий рівень", – зазначають в общині.
Довідково. Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на кінець вересня — початок жовтня. В Україні свято відоме широкому загалу здебільшого завдяки паломництву до могили цадика Нахмана, яка є в Умані. В останній рік свого життя засновник течії брацлавського хасидизму закликав усіх послідовників провести свято разом з ним. Його учні, на чолі з Натаном витлумачили це як заклик до відвідин могили вчителя. Ця думка є досить популярною як серед хасидів, так і, взагалі, серед віруючих юдеїв. Тому щороку в Умань з’їздиться тисячі євреїв.
- Нагадаємо, попередньо в Умані заборонили проводити масові заходи на святкування Рош га-Шана.
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